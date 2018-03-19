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"Набрал полную тележку и вышел": в сети ищут вора, который воспользовался нерабочей кассой (фото)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 15:14
Фото: Супермаркет (dpchas.com.ua)
Фото: Супермаркет (dpchas.com.ua)

Пользователи возмутились обвинениями в адрес неизвестного мужчины

В сети пожаловались на мужчину, который якобы вывез через нерабочую кассу из столичного супермаркета товаров на 10 тысяч гривен. Об этом рассказали на странице " Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

"Внимание! Розыск! К вам обращаются работники магазина. 14.03.2018 в 19:15 человек на фото умышленно набрал полную тележку товара, а потом вывез через неработающую кассу. По сути, это чистой воды кража. Мы насчитали ущерба примерно на 10 000 грн. Просьба ко всем жителям Киева подсказать личность, наверняка, это чей-то сосед или просто знакомый. Заявление подано в Днепровское УП, но надежды мало", - написали в сообществе.

Фото: Тележка (facebook.com/KyivOperativ)

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Стоит отметить, что факт кражи на фото не зафиксирован, только мужчина с тележкой и товарами в ней.

Публикацию прокомментировали многие пользователи сети:

"Похоже на чувака работники магазина решили навесить всю имеющуюся у них недостачу, что у него там в телеге на 10 тыс?".

"10 тысяч гривен?! Фото тележки, забитой коньяком Hennessy - в студию!

"Забитой? Две бутылки по 0.5 максимум".

"Они ему 10 000 насчитали. За пустую тележку? Переживете. Обращайтесь к власти, пусть вам погасят долги. С такими ценами на все скоро весь народ так будет поступать".

"Куда охрана смотрела, прощелкали, не будет помощи от населения".

"Подскажите, что за супермаркет? Тоже схожу затарюсь. Мужик молодец, воспользовался просто отвратительной работой охраны, нужно хорошо делать работу свою, а не на мужика все вешать!".

Скриншот комментариев (facebook.com/KyivOperativ)

Кстати, в Киеве на женщину напал грабитель с молотком.

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Теги: вор, супермаркет
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