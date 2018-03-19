"Набрав повний візок і вийшов": в мережі шукають злодія, який скористався неробочою касою (фото)

Користувачі обурені звинуваченнями на адресу невідомого чоловіка

У мережі поскаржилися на чоловіка, який нібито вивіз через неробочу касу зі столичного супермаркету товарів на 10 тисяч гривень. Про це розповіли на сторінці "Київ Оперативний" в соцмережі Facebook.

"Увага! Розшук! До вас звертаються працівники магазину. 14.03.2018 в 19:15 чоловік на фото навмисне набрав повний візок товару, а потім вивіз через непрацюючу касу. По суті, це чистої води крадіжка. Ми нарахували збитків приблизно на 10 000 грн. Прохання до всіх мешканців Києва підказати особистість, напевно, це чийсь сусід чи просто знайомий. Заява подана в Дніпровське УП, але надії мало", - написали у співтоваристві.

Фото: Візок (facebook.com/KyivOperativ)

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Варто відзначити, що факт крадіжки на фото не зафіксовано, тільки чоловік з візком і товарами в ньому.

Публікацію прокоментували багато користувачів мережі:

"Схоже на чувака працівники магазину вирішили навісити всю наявну у них недостачу, що у нього там в возі на 10 тис?".

"10 тисяч гривень?! Фото візка, заповненого коньяком Hennessy - в студію!

"Забитої? Дві пляшки по 0,5 максимум".

"Вони йому 10 000 нарахували. За порожній візок? Переживете. Звертайтесь до влади, нехай вам погасять борги. З такими цінами на все скоро весь народ так буде робити".

"Куди дивилася охорона, проклацали, не буде допомоги від населення".

"Підкажіть, що за супермаркет? Теж сходжу затарюсь. Мужик молодець, скористався просто огидною роботою охорони, потрібно добре робити свою роботу, а не на мужика все вішати!".

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

До речі, у Києві на жінку напав грабіжник з молотком.