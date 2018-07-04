НАБУ и НАПК проверят, почему Зураб Аласания не задекларировал недвижимость, – активисты

Руководитель Союза десантников "Никто кроме нас" обратился к НАБУ и НАПК

Союз десантников "Никто кроме нас" обратилась к НАБУ и НАПК с требованием проверить, почему руководитель “Суспильного” Зураб Аласания не задекларировал недвижимость. Копию сообщения о коррупции опубликовал на своей странице в Facebook руководитель организации Александр Волянюк.

По словам Волянюка, информация о квартире Аласании была размещена активистами в соцсетях.

“Активист Мстислав Соболев опубликовал копии выписок из реестров о наличии в собственности у Зураби Аласании скрытой недвижимости – квартиры по адресу г. Харьков, улица Ленина, дом 1, квартира 27, которая отсутствует в последней электронной декларации Председателя Правления Национальной Общественной телекомпании Украины”, – говорится в сообщении.

Скриншот поста аккаунта

Он также прилагает копии выписок из реестра, где речь идет о квартире Аласании.

Скан письма

“Просим вас проверить обнародованные факты относительно представления декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, заведомо недостоверных сведений председателем Правления Национальной Общественной телекомпании Украины Аласанией Зурабом Григорьевичем”, – отмечается в обращении к НАБУ и НАПК

Сканы документов

Напомним, что недавно разгорелся скандал вокруг премий на “Суспильном”. По сообщению активистов, один из руководителей департамента получил в прошлом году зарплату почти 32 миллиона гривен.

Напомним, участники АТО принесли Зурабу Аласании "кровавые деньги" из-за трансляции футбола. Несколько десятков активистов засыпали вход к телеканалу “кровавыми деньгами” и установили картонного Аласанию с флагом России из-за продажи прав на трансляцию футбола каналам “Интер” и НТН.