НАБУ та НАЗК перевірять, чому Зураб Аласанія не задекларував нерухомість, – активісти

Керівник Спілки десантників "Ніхто крім нас" звернувся до НАБУ та НАЗК

Спілка десантників "Ніхто крім нас" звернулась до НАБУ та НАЗК із вимогою перевірити, чому керівник “Суспільного” Зураб Аласанія не задекларував нерухомість. Копію повідомлення про корупцію опублікував на своїй сторінці у Facebook керівник організації Олександр Волянюк.

За словами Волянюка, інформація про квартиру Аласанії була розміщена активістами у соцмережах.

“Активіст Мстислав Соболєв опублікував копії витягів з реєстрів про наявність у власності в Зурабі Аласанії прихованої нерухомості – квартири за адресою м. Харків, вулиця Леніна, будинок 1, квартира 27, яка відсутня в останній електронній декларації Голови Правління Національної Суспільної телекомпанії України”, – йдеться у повідомленні.

Скріншот поста аккаунта

Він також додає копії витягів із реєстру, де йдеться про квартиру Аласанії.

Скан листа

“Просимо вас перевірити оприлюднені факти стосовно подання в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо недостовірних відомостей головою Правління Національної Суспільної телекомпанії України Аласанією Зурабом Григоровичем”, – зазначається у зверненні до НАБУ та НАЗК.

Скани документів

Нагадаємо, що нещодавно розгорівся скандал довкола премій на “Суспільному”. За повідомленням активістів, один із керівників департаменту отримав минулого року зарплату майже 32 мільйони гривень.

Нагадаємо, учасники АТО принесли Зурабу Аласанії "криваві гроші" через трансляцію футболу. Кілька десятків активістів засипали вхід до телеканалу “кривавими грошима” та встановили картонного Аласанію із прапором Росії через продаж прав на трансляції футболу каналам “Інтер” та НТН.