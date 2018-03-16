"Началась реальная мясорубка": украинец рассказал об аварии на подъемнике в Грузии

10 человек получили травмы различной степени тяжести

В Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури произошла авария на одном из подъемником, вследствие которой травмы различной степени тяжести получили 10 человек Украинец, который находился там на отдыхе, рассказал о происшествии. Об этом сообщает портал 057.ua.

Денис Бойков вместе с девушкой чудом не попал на этот подъемник.

"Этот подъемник часто закрытый, так как эта гора является лавиноопасной. Сегодня его открыли. Его утром тестировали. Я с ребятами поднялся, а эта девочка, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, села передо мной, мы спустились вместе. Как говорят сами сотрудники, что у них отключился свет, и они не могли ничего сделать, и все эти кресла начали лететь с бешеной скоростью вниз, потому что там бешеный наклон", - говорит Денис.

Фото: Авария на подъемнике в Грузии (instagram.com ireneiadak)

Туристы цеплялись за снег, когда садились на подъемник, потому что гору никто не почистил.

"И когда два –три кресла пролетели с очень высокой скоростью - они начали цепляться за снег. В итоге один застрял. И из-за этого застрявшего началась реальная мясорубка. Люди летели, их просто выкидывало волной оттуда. Кто-то сам прыгал, а тот кому не повезло или кто не понял, что происходит, те оказывались под этими железными завалами", - рассказал украинец.

По словам Денис, спасатели работали крайне непрофессионально.

"Ни вертолетов, ни нормального сервиса. Они не знали, что им делать. Они прибыли на место спустя минут 10. А грузинские СМИ говорят, что началась серьезная операция", - сказал он.

Фото: Авария на подъемнике в Грузии (instagram.com ireneiadak)

Многие туристы прыгали из подъемников на землю.

"Многие, кто не дожидался спасения прыгали и ломали ноги. Ребята, которые доехали выше, там прыгать было опасно, потому что высота составляла десяток метров и под ними были скалы и пропасть", - рассказал очевидец.

Напомним, что в МИД назвали количество пострадавших украинцев.