"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії

10 осіб отримли травми різного ступеня тяжкості

У Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі сталася аварія на одному з підйомником, внаслідок якої травми різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб Українець, який перебував там на відпочинку, розповів про подію. Про це повідомляє портал 057.ua.

Денис Бойков разом з дівчиною дивом не потрапив на цей підйомник.

"Цей підйомник часто закритий, так як ця гора є лавинонебезпечно. Сьогодні його відкрили. Його вранці тестували. Я з хлопцями піднявся, а ця дівчинка, яка зараз перебуває у важкому стані в реанімації, села переді мною, ми спустилися разом. Як кажуть самі співробітники, що у них вимкнулося світло, і вони не могли нічого зробити, і всі ці крісла почали летіти зі скаженою швидкістю вниз, тому що там скажений нахил", - говорить Денис.

Фото: Аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com ireneiadak)

Туристи чіплялися за сніг, коли сідали на підйомник, бо гору ніхто не почистив.

"І коли два-три крісла пролетіли з дуже високою швидкістю - вони почали чіплятися за сніг. У підсумку один застряг. І через це застряглого почалася реальна м'ясорубка. Люди летіли, їх просто викидало хвилею звідти. Хтось сам стрибав, а той кому не пощастило або хто не зрозумів, що відбувається, ті виявлялися під цими залізними завалами", - розповів українець.

За словами Денис, рятувальники працювали вкрай непрофесійно.

"Ні вертольотів, ні нормального сервісу. Вони не знали, що їм робити. Вони прибули на місце через хвилин 10. А грузинські ЗМІ говорять, що почалася серйозна операція", - сказав він.

Фото: Аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com ireneiadak)

Багато туристів стрибали з підйомників на землю.

"Багато, хто не чекав порятунку стрибали і ламали ноги. Хлопці, які доїхали вище, там стрибати було небезпечно, тому що висота становила десяток метрів і під ними були скелі і прірва", - розповів очевидець.

Нагадаємо, що в МЗС назвали кількість постраждалих українців.