Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії

STYLERLIFE        16.03.2018 - 20:13
Фото: Аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com ireneiadak)
Фото: Аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com ireneiadak)

10 осіб отримли травми різного ступеня тяжкості

У Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі сталася аварія на одному з підйомником, внаслідок якої травми різного ступеня тяжкості отримали 10 осіб Українець, який перебував там на відпочинку, розповів про подію. Про це повідомляє портал 057.ua.

Денис Бойков разом з дівчиною дивом не потрапив на цей підйомник.

"Цей підйомник часто закритий, так як ця гора є лавинонебезпечно. Сьогодні його відкрили. Його вранці тестували. Я з хлопцями піднявся, а ця дівчинка, яка зараз перебуває у важкому стані в реанімації, села переді мною, ми спустилися разом. Як кажуть самі співробітники, що у них вимкнулося світло, і вони не могли нічого зробити, і всі ці крісла почали летіти зі скаженою швидкістю вниз, тому що там скажений нахил", - говорить Денис.

Фото: Аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com ireneiadak)

Туристи чіплялися за сніг, коли сідали на підйомник, бо гору ніхто не почистив.

"І коли два-три крісла пролетіли з дуже високою швидкістю - вони почали чіплятися за сніг. У підсумку один застряг. І через це застряглого почалася реальна м'ясорубка. Люди летіли, їх просто викидало хвилею звідти. Хтось сам стрибав, а той кому не пощастило або хто не зрозумів, що відбувається, ті виявлялися під цими залізними завалами", - розповів українець.

За словами Денис, рятувальники працювали вкрай непрофесійно.

"Ні вертольотів, ні нормального сервісу. Вони не знали, що їм робити. Вони прибули на місце через хвилин 10. А грузинські ЗМІ говорять, що почалася серйозна операція", - сказав він.

Фото: Аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com ireneiadak)

Багато туристів стрибали з підйомників на землю.

"Багато, хто не чекав порятунку стрибали і ламали ноги. Хлопці, які доїхали вище, там стрибати було небезпечно, тому що висота становила десяток метрів і під ними були скелі і прірва", - розповів очевидець.

Нагадаємо, що в МЗС назвали кількість постраждалих українців.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У Києві два автомобіля впали у будівельний котлован: постраждали чотири людини (відео) Відомий російський гурт, який виступав в окупованому Криму, потрапив в аварію (фото)
Теги: авария, Грузия, курорт
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top