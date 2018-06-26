"Надо было куда-то свою злость деть": 16-летняя куратор "группы смерти" рассказала о своих мотивах

Девушка-подросток в сети доводила в ровесников к суициду

16-летняя куратор "группы смерти", которая недавно освободилась из закрытого учебного учреждения в Башкортостане, где отбывала наказание, рассказала, как доводила до суицида детей. Об этом пишет российское издание "Лайф".

Девочка взяла себе псевдоним Кира Свобода.

В ее "подчинении" было около сотни подростков, желавших расстаться с жизнью. Девушка администрировала около десятка групп. Ее арестовали за организацию "групп смерти".

На суде хоть и не доказали, что Кира довела кого-то до смерти, но попытки покончить с собой у ее подопечных были. Девушка отсидела срок в спецучреждении для несовершеннолетних. Кира утверждает, что больше не считает суицид решением всех проблем.

"Когда началось следствие, мне было только 14. В суде уголовное дело закрыли, потому что я не достигла… как это… возраста привлечения к ответственности. Ну и они не доказали, что из-за меня кто-то покончил с собой. Попытки самоубийства у людей были, да. Но все равно судья отправил меня в интернат на полгода. А прокурор просил три. Как он говорил, "чтобы обезопасить меня и предотвратить повторные попытки суицида", - рассказала она.

Сама Кира также дважды хотела покончить с собой.

Фото: Кира Свобода (facebook.com life.ru)

"Впервые я услышала о суицидальных играх примерно в конце 2015 года. Так называемый проект "D333", который создала куратор Аделина Морева. Это, разумеется, не настоящее имя. Настоящего не знаю, но в курсе, что Морева живёт на Украине. Аделина называла себя близкой помощницей Филиппа Лиса, которой Лис давал напутствия перед своим арестом. (Филипп Лис, настоящее имя Филипп Будейкин, считается одним из ключевых "кураторов" в России, был задержан в 2017 году по подозрению в доведении до самоубийства).

Игра захватила меня, но не как игрока, а как того, кому нравится управлять и воздействовать на других. В проекте "D333" я в основном ассистировала Моревой. Создавала в чате депрессивную атмосферу, а сама Аделина склоняла "избранных" участников к суициду. Из всех кураторов, которых я знаю, Морева, пожалуй, была самой опасной. И у нее, похоже, были реальные "результаты" — самоубийства", - признается Кира.

Девушка говорит, что в определенный момент поняла, что может манипулировать подростками.

"Я поняла, что люди охотно воспринимают мои советы, и я могу в определенной степени манипулировать ими. А после того как в школе меня начали гнобить, я еще плотнее углубилась в эту тему. Стала придумывать собственные игры и задания, основываясь на опыте Моревой и других кураторов. Потому что мне надо было куда-то свою злость деть", - сказала куратор "группы смерти".

Девушка объяснила свое поведение.

Мне тогда казалось, что если человек попал в трудную жизненную ситуацию, помочь ему расстаться с жизнью — благо. Я считала, что помогаю им. Чувствовала ответственность за них. И да, мне нравилось ощущать над ними контроль. Я знаю, что у нескольких были попытки суицида. Одна девочка якобы даже покончила с собой, но мне кажется, она сымитировала свою смерть", - откровенно призналась Кира.

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