"Треба було кудись свою злість діти": 16-річна куратор "групи смерті" розповіла про свої мотиви

Дівчина-підліток у мережі доводила до ровесників до суїциду

16-річна куратор "групи смерті", яка нещодавно звільнилася з закритого навчального закладу в Башкортостані, де відбувала покарання, розповіла, як доводила до суїциду дітей. Про це пише російське видання "Лайф".

Дівчинка взяла собі псевдонім Кіра Свобода.

В її "підкоренні" було близько сотні підлітків, які бажали розлучитися з життям. Дівчина адмініструвала близько десятка груп. Її заарештували за організацію "груп смерті".

На суді хоч і не довели, що Кіра довела когось до смерті, але спроби покінчити з собою у її підопічних були. Дівчина відсиділа термін в спецзакладі для неповнолітніх. Кіра стверджує, що більше не вважає суїцид вирішенням всіх проблем.

"Коли почалося слідство, мені було лише 14. У суді кримінальну справу закрили, тому що я не досягла... як це... віку притягнення до відповідальності. Ну і вони не довели, що за мене хтось покінчив з собою. Спроби самогубства у людей були, так. Але все одно суддя відправив мене в інтернат на півроку. А прокурор просив три. Як він говорив, "щоб убезпечити мене і запобігти повторні спроби суїциду", - розповіла вона.

Сама Кіра також двічі хотіла покінчити з собою.

Фото: Кіра Свобода (facebook.com life.ru)

"Вперше я почула про суїцидальних іграх приблизно в кінці 2015 року. Так званий проект "D333", який створила куратор Аделіна Морєва. Це, зрозуміло, не справжнє ім'я. Цього не знаю, але в курсі, що Морєва живе на Україні. Аделіна називала себе близькою помічницею Філіпа Лисиця, якій Лис давав напуття перед своїм арештом. (Філіп Лис, справжнє ім'я Філіп Будейкин, вважається одним з ключових "кураторів" у Росії, був затриманий в 2017 році за підозрою в доведенні до самогубства).

Гра захопила мене, але не як гравця, а як того, кому подобається керувати і впливати на інших. У проекті "D333" я в основному асистувала Моревой. Створювала в чаті депресивну атмосферу, а сама Аделіна схиляла "обраних" учасників до суїциду. З усіх кураторів, яких я знаю, Морєва, мабуть, була найнебезпечнішою. І у неї, схоже, були реальні "результати" — самогубства", - зізнається Кіра.

Дівчина каже, що в певний момент зрозуміла, що може маніпулювати підлітками.

"Я зрозуміла, що люди охоче сприймають мої поради, і я можу певною мірою маніпулювати ними. А після того як у школі мене почали гнобити, я ще щільніше заглибилася в цю тему. Стала придумувати власні ігри та завдання, грунтуючись на досвіді Моревой та інших кураторів. Тому що мені треба було кудись свою злість діти", - сказала куратор "групи смерті".

Дівчина пояснила свою поведінку.

Мені тоді здавалося, що якщо чоловік потрапив у важку життєву ситуацію, допомогти йому розлучитися з життям — благо. Я вважала, що допомагаю їм. Відчувала відповідальність за них. І так, мені подобалося відчувати над ними контроль. Я знаю, що у декількох були спроби суїциду. Одна дівчинка нібито навіть покінчила з собою, але мені здається, вона зімітувала свою смерть", - відверто зізналася Кіра.

Раніше психолог розповіла, чому підлітки вступають у групи смерті.

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