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"Надо было настаивать на длительной психологической реабилитации": Тимошенко об аресте Савченко

STYLERLIFE        23.03.2018 - 21:34
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)
Фото: Юлия Тимошенко (РБК-Украина)

"Мне очень жаль, что так трагически это все сегодня завершилось"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Надежду Савченко по возвращении из российской тюрьмы, нужно было отправить на психологическую реабилитацию. Об этом политик сообщила во время встречи с журналистами.

"Надежда Савченко - это моя личная глубокая боль. Хорошо помню, как вся Украина и демократические страны мира смотрели с восхищением на настоящего Героя Украины...Когда совместными усилиям Надежда получила свободу, то перед ее глазами были все дороги, которые она могла выбрать, чтобы пройти путь становления политической нации", - сказала она.

По словам Тимошенко, она сожалеет, что все так обернулось.

"Мне очень жаль, что так трагически это все сегодня завершилось", - заявила Тимошенко.

Экс-премьер рассказала, что вчера не голосовала за представление на Савченко, потому что "была в командировке в другой стране".

"Если бы была, голосовала бы за снятие неприкосновенности, но не голосовала за арест. Можно было, не арестовывая человека, разобраться со всеми обстоятельствами и после этого принимать решение судом", - продолжила Тимошенко.

По словам лидера "Батькивщины", она не могла тогда предугадать поступки Савченко.

"Меня спрашивают, если бы сегодня снова все повторилось сначала, стала бы я лично в защиту Надежды Савченко? Мы не могли тогда знать, какая будет политика Нади после возвращения. Я бы шаг в шаг повторила бы то, что тогда делала", - подытожила Тимошенко.

Напомним, что Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку. Так, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным. 

Савченко лишили неприкосновенности и задержали (video.rbc.ua)

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Теги: Юлия Тимошенко, Надежда Савченко
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