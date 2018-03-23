"Треба було наполягати на тривалій психологічній реабілітації": Тимошенко про арешт Савченко

"Мені дуже шкода, що так трагічно це все сьогодні завершилося"

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що Надію Савченко після повернення з російської в'язниці, потрібно було відправити на психологічну реабілітацію. Про це політик повідомила під час зустрічі з журналістами.

"Надія Савченко - це моя особиста глибока біль. Добре пам'ятаю, як вся Україна і демократичні країни світу дивилися з захопленням на цього Героя України...Коли спільними зусиллям Надія отримала свободу, то перед її очима були всі дороги, які вона могла вибрати, щоб пройти шлях становлення політичної нації", - сказала вона.

За словами Тимошенко, вона шкодує, що все так обернулося.

"Мені дуже шкода, що так трагічно це все сьогодні завершилося", - заявила Тимошенко.

Екс-прем'єр розповіла, що вчора не голосувала за подання Савченко, бо "була у відрядженні в іншій країні".

"Якщо б була, голосувала за зняття недоторканності, але не голосувала за арешт. Можна було, не заарештовуючи людини, розібратися з усіма обставинами і після цього приймати рішення судом", - продовжила Тимошенко.

За словами лідера "Батьківщини", вона не могла тоді передбачити вчинки Савченко.

"Мене запитують, якщо б сьогодні знову все повторилося спочатку, стала б я особисто на захист Надії Савченко? Ми не могли тоді знати, яка буде політика Наді після повернення. Я б крок у крок повторила б те, що тоді робила", - підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, що Надія Савченко в залі Шевченківського районного суду в Києві заявила, що з сьогоднішнього дня, 23 березня, виходить на голодування. Так, виступаючи в суді, Савченко заявила, що "ДНР" і "ЛНР" не є терористичними організаціями, а справа проти неї є політично вмотивованим.

Савченко позбавили недоторканості та затримали (video.rbc.ua)