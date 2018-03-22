"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра

Об этом Вера Савченко сказала журналистам возле СБУ

Сестра задержанного народного депутата Надежды Савченко Вера рассказала, что Надя была готова к тюрьме еще с утра 22 марта, когда собиралась идти в Верховную Раду. По словам Веры, у нее уже была спакована для этого сумка.

Об этом сестра парламентария сообщила журналистам под зданием СБУ.

"Надя собрала вещи. Она прекрасно знает застенки тюрем Российской федерации. Она собрала вещи, которые разрешены: без металла, без шнурков", - сказала она.

"Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами. Надежда знала что такое Иуды, 30 серебряников от этих, извините, гнид, которые сливают украинцев и дальше ", - добавила она.

Сестра задержанной сообщила, что они верят в поддержку мирового сообщества и украинцев.

"Вполне возможно, что сегодня соберется и суд. Судьи у нас карманные, по звонку вызовут, они сюда придут, молоточком стукнут - и будет мера пресечения ", - сказала Вера Савченко.

Напомним, что Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности и сняла с нее неприкосновенность. В свое оправдание Савченко ранее заявляла, что готовила не теракты, а планировала создать "абсурдную ситуацию". Кроме того, она предлагала допросить ее на полиграфе и назвала абсурдной версию о том, что она действует в интересах России. По версии следствия, Савченко причастна к делу в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого арестовали за вывоз с оккупированного Донбасса оружия якобы для совершения терактов.



Савченко лишили неприкосновенности и задержали (видео: РБК-Украина)