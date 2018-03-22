"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку

Про це Віра Савченко сказала журналістам біля СБУ

Сестра затриманого народного депутата Надії Савченко Віра розповіла, що Надя була готова до в'язниці ще з ранку 22 березня, коли збиралася йти у Верховну Раду. За словами Віри, у неї вже була спакована для цього сумка.

Про це сестра парламентарія повідомила журналістам під будівлею СБУ.

"Надя зібрала речі. Вона прекрасно знає катівні в'язниць Російської федерації. Вона зібрала речі, які можна: без металу, без шнурків", - сказала вона.

"Ми їхали вранці у Верховну Раду з речами. Надія знала що таке Іуди, 30 срібників від цих, вибачте, гнид, які зливають українців і далі ", - додала вона.

Сестра затриманої повідомила, що вони вірять в підтримку світового співтовариства і українців.

"Цілком можливо, що сьогодні збереться і суд. Судді у нас кишенькові, по дзвінку викличуть, вони сюди прийдуть, молоточком стукнуть - і буде запобіжний захід ", - сказала Віра Савченко.

Нагадаємо, що Верховна рада України дозволила залучення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності і зняла з неї недоторканність. У своє виправдання Савченко раніше заявляла, що не готувала теракти, а планувала створити "абсурдну ситуацію". Крім того, вона пропонувала допитати її на поліграфі і назвала абсурдною версію про те, що вона діє в інтересах Росії. За версією слідства, Савченко причетна до справи відносно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого заарештували за вивезення з окупованого Донбасу зброї нібито для здійснення терактів.