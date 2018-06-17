Наезд такси в центре Москвы: стало известно о здоровье украинки

Всего пострадало 8 человек

Во время аварии в центре Москвы, при наезде автомобиля на толпу пешеходов, пострадала украинка. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Украинка, которая пострадала во время наезда на пешеходов в центре Москвы, чувствует себя удовлетворительно. Она пока остается в больнице. Кроме нее, на больничных койках оказались две россиянки и две футбольные болельщицы из Мексики. Всего пострадало 8 человек.

Напомним, вечером 16 июня, в центре Москвы, уроженец Киргизии Анарбек Чингиз резко свернул с проезжей части на тротуар и въехал в толпу прохожих.

После происшествия водитель выскочил из машины и убежал. Позднее его нашли и задержали.

Как утверждают следователи, мужчина объяснил свой поступок тем, что последние 20 часов находился за рулем и поэтому перепутал педали. Он утверждает, что не собирался наезжать на толпу людей. Теперь ему грозит до двух лет колонии.

Анарбек Чингиз работал в одном из московских таксопарков.

Ранее мы писали о том, что в Москве автомобиль такси въехал в толпу людей.

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