Наїзд таксі в центрі Москви: стало відомо про здоров'я українки

Всього постраждало 8 осіб
Під час аварії в центрі Москви, при наїзді автомобіля на натовп пішоходів, постраждала українка. Про це повідомляє "Ехо Москви".
Українка, яка постраждала під час наїзду на пішоходів у центрі Москви, почуває себе задовільно. Вона поки залишається в лікарні. Крім неї, на лікарняних ліжках опинилися дві росіянки і дві футбольні вболівальниці з Мексики. Всього постраждало 8 осіб.
Нагадаємо, ввечері 16 червня, в центрі Москви, уродженець Киргизії Анарбек Чингіз різко звернув з проїжджої частини на тротуар і в'їхав у натовп перехожих.
Після пригоди водій вискочив з машини і втік. Пізніше його знайшли і затримали.
Як стверджують слідчі, чоловік пояснив свій вчинок тим, що останні 20 годин перебував за кермом і тому переплутав педалі. Він стверджує, що не збирався наїжджати на натовп людей. Тепер йому загрожує до двох років колонії.
Анарбек Чингіз працював в одному з московських таксопарків.
Раніше ми писали про те, що у Москві автомобіль таксі в'їхав у натовп людей.
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