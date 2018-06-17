Наїзд таксі в центрі Москви: стало відомо про здоров'я українки

Всього постраждало 8 осіб

Під час аварії в центрі Москви, при наїзді автомобіля на натовп пішоходів, постраждала українка. Про це повідомляє "Ехо Москви".

Українка, яка постраждала під час наїзду на пішоходів у центрі Москви, почуває себе задовільно. Вона поки залишається в лікарні. Крім неї, на лікарняних ліжках опинилися дві росіянки і дві футбольні вболівальниці з Мексики. Всього постраждало 8 осіб.

Нагадаємо, ввечері 16 червня, в центрі Москви, уродженець Киргизії Анарбек Чингіз різко звернув з проїжджої частини на тротуар і в'їхав у натовп перехожих.

Після пригоди водій вискочив з машини і втік. Пізніше його знайшли і затримали.

Як стверджують слідчі, чоловік пояснив свій вчинок тим, що останні 20 годин перебував за кермом і тому переплутав педалі. Він стверджує, що не збирався наїжджати на натовп людей. Тепер йому загрожує до двох років колонії.

Анарбек Чингіз працював в одному з московських таксопарків.

Раніше ми писали про те, що у Москві автомобіль таксі в'їхав у натовп людей.

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