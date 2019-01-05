"Нам вернули то, что принадлежало по праву": Забужко отреагировала на получение Томоса

Фото: Оксана Забужко (РБК-Украина)

Забужко считает это эпохальным событием

Известная украинская писательница Оксана Забужко прокомментировала получение Томоса об автокефалии. Своими эмоциями она поделилась на странице в Facebook. По словам писательницы, украинцам вернули то, что принадлежало им по праву. Также Забужко поздравила всех с Рождеством и ответила, что 5 января очень важный для всего народа день.

"Приветствую всех украинцев! (Вот это Рождество! Вот это поколядовали наши в Царьграде, - аж на небе повеселились и в Киеве солнышко, впервые за месяц, выглянуло! Утерев слезы... Вдогонку - еще несколько слов о том, почему это такое эпохального веса событие - не только в церковной истории, и даже не только в истории "большой и еще не законченной" (Ю. Шевелев) укр.-рус . войны, или истории современной Европы (обо всем этом еще будут писать и у нас, и "по чужим в странам", долго и со вкусом). Но есть и еще один важный аспект, на который обращаем незаслуженно мало внимания", - написала Забужко.

По словам писательницы, историческая справедливость востановлена.

"Если кто заметил - после 15 декабря люди неожиданно стали вспоминать давно, казалось бы, забытые истории своих предков, пострадавших в 1930-ые . Украинская автокефальная церковь, - несколько таких историй мне случилось читать в интернете, а одну даже рассказал (явно волнуясь) один из выступающих на Софийской площади в день Собора - и у всех был тот самый эмоциональный лейтмотив: мол, хоть сами мы в церковь не ходим, но дед/прадед наш сегодня "победил" (с), был "отомщен" (с) и т .д. Вдруг оказалось, что это важно - эти чувства "исторической справедливости": важно видеть, что она действительно есть, в реальности, а не на билбордах негодяев, которым, на хороший лад, место в тюрьме. Что Божьи мельницы мелют медленно, зато верно", - написала писательница.

"Этой зимой нам, как нации, впервые вернули то, что принадлежало нам по праву. Вдумаемся в эти слова: ПО ПРАВУ. И тогда поймем, откуда эти слезы на глазах ...", - подытожила Забужко.

Скриншот поста (Оксана Забужко/Facebook)

Как ранее сообщалос, вселенский патриарх Варфоломей сегодня в субботу, 5 января, подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Как известно, Объединительный собор прошел 15 декабря в Софийском соборе.