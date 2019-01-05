"Нам повернули те, що належало по праву": Забужко відреагувала на отримання Томосу

Фото: Оксана Забужко (РБК-Україна)

Забужко вважає це епохальною подією

Відома українська письменниця Оксана Забужко прокоментувала отримання Томосу про автокефалію. Своїми емоціями вона поділилася на сторінці Facebook. За словами письменниці, українцям повернули те, що належало їм за правом. Також Забужко привітала усіх з Різдвом і відповіла, що 5 січня дуже важливий для всього народу день.

"Вітаю всіх українців! (Оце так Різдво! Оце поколядували наші в Цареграді, - аж на небі звеселились і в Києві сонечко, вперше за місяць, виглянуло!)))

*втерши сльози* ...Навздогін - ще кілька слів про те, чому це такої епохальної ваги подія - не тільки в церковній історії, і навіть не тільки в історії "великої і ще не закінченої" (Ю.Шевельов) укр.-рос. війни, чи історії модерної Європи (про все це ще будуть писати і в нас, і "по чужих українах", довго й зі смаком). Але є й ще один важливий аспект, на який звертаємо незаслужено мало уваги", - написала Забужко.

За словами письменниці, історична справедливість востановлена.

"Якщо хто завважив - після 15 грудня люди несподівано стали згадувати давно, здавалось би, забуті історії своїх предків, потерпілих у 1930-ті за Українську автокефальну церкву, - кілька таких історій мені трапилось в інтернеті, а одну навіть розказав (явно хвилюючись) один із промовців на Софійській площі в день Собору - і в усіх був той самий емоційний лейтмотив: мовляв, хоч самі ми до церкви не ходимо, але дід/прадід наш сьогодні "переміг" (с), був "відомщений" (с), і т.д. Раптом виявилося, що це важливо - оце відтерпле почуття "історичної справедливости": важливо бачити, що вона дійсно Є, в реальності, а не на білбордах негідників, яким, на добрий лад, місце у в'язниці. Що Божі млини мелють помалу, зате певно. Що історія МАЄ СЕНС - навіть така жахна й кривава, якою була наша в 20-му ст.", - написала письменниця.

"Цієї зими нам, як нації, вперше вернули те, що належало нам по праву.

Вдумаймося в ці слова: ПО ПРАВУ.І тоді зрозуміємо, звідки ці сльози на очах...", - підсумувала Забужко.

Скріншот поста (Оксана Забужко/Facebook)

Як раніше сообщалос, вселенський патріарх Варфоломій сьогодні в суботу, 5 січня, підписав томос про автокефалію об'єднаної Православної церкви України.

Як відомо, Об'єднавчий собор пройшов 15 грудня в Софійському соборі.