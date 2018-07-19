Нападение на журналиста в Кривом Роге: стала известна судьба "русского" охранника

Кадр из видео (YouTube/Kirill Crizalis)

Журналисты добились реакции на инцидент

Сотрудник КП "Скоростной трамвай", который 18 июля с криками "я русский" набросился на журналиста местного издания "Первый криворожский" Николая Чирву, уволен. Об этом сообщает 1kr.ua со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что на коммунальном предприятии провели служебное расследование, во время которого факт нападения заместителя начальника охраны на корреспондента подтвердился.

Известно, что нападавшего зовут Островский Юрий Юрьевич, 16.06.1974 года рождения. Проживает в Кривом Роге. Имеет отношение к общественному формированию по охране общественного порядка и государственной границы "ЗУБР". По некоторым данным, Островский является директором этого формирования.

Напомним, что журналисты приехали на территорию депо КП "Скоростной трамвай" для выяснения обстоятельств смерти нескольких бездомных собак. Местные жители сообщали, что животных травили и сбрасывали их трупы в яму. Мучительную смерть собаки зафиксировали на видео.

Стало известно, что в Криворожском отделе полиции открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными. Сведения по делу в ЕДРД по статье 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Скриншот (opendatabot.com)

Скриншот (youcontrol.com.ua)

Ранее сообщалось, что появились детали нападения на журналиста в Кривом Роге.

Акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER.rbc.ua)