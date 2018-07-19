Напад на журналіста в Кривому Розі: стала відома доля "руского" охоронця

Кадр з відео (YouTube/Kirill Crizalis)

Журналісти домоглися реакції на інцидент

Співробітник КП "Швидкісний трамвай", який 18 липня з криками "я русский" накинувся на журналіста місцевого видання "Перший криворізький" Миколу Чирву, звільнений. Про це повідомляє 1kr.ua з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на комунальному підприємстві провели службове розслідування, під час якого факт нападу заступника начальника охорони на кореспондента підтвердився.

Відомо, що нападника звуть Островський Юрій Юрійович, 16.06.1974 року народження. Проживає в Кривому Розі. Має відношення до громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону "ЗУБР". За деякими даними, Островський є директором цього формування.

Нагадаємо, що журналісти приїхали на територію депо КП "Швидкісний трамвай" для з'ясування обставин смерті кількох безпритульних собак. Місцеві жителі повідомляли, що тварин труїли і скидали їх трупи в яму. Болісну смерть собаки зафіксували на відео.

Стало відомо, що у Криворізькому відділі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Відомості по справі в ЄРДС за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Скріншот (opendatabot.com)

Скріншот (youcontrol.com.ua)

Раніше повідомлялося, що з'явилися деталі нападу на журналіста в Кривому Розі.

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