Чем нардепы занимаются в пустой Раде в разгар рабочего дня (фото)

Фото: Верховная Рада Украины (РБК-Украина)

На фотографиях видно, что пришли на заседание максимум 40 человек

2 июля в Верховную Раду Украины пришло немногочисленное количество народных депутатов. Фотографии внутри здания парламента опубликовали на странице dtp.kiev.ua. Судя по всему, народные избранники даже во вторник отдыхают в разгар рабочего дня. Из 278 зарегистрированных человек на фотографии можно увидеть максимум 40 парламентариев.

"В Раде шаром покати... 278 зарегано, а реально человек 30-40. И эти люди хотят за нас что то решать? Нет", - сказано в подписи к снимкам.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Фото: Пустая Рада (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Украинцев факт отсутствия большинства нардепов в парламенте разозлил и огорчил. Пользователи сети высказали, что думают в комментариях к посту в соцсети.

"И эти люди хотят за нас что то решать?" - вот в этом и вся беда. За Вас решать должны только Вы в рамках законов и конституции. А если Вас не устраивает то, что там прописано, и в большинстве людей так же, то для этого выбирают депутатов, что б они изучали вопросы и вносили правки в законы, либо их дописывал. А решать на какой машине ездить, и в какой квартире жить, и как часто кушать бутерброды с черной икрой - это только Вы в праве, не президент и не депутаты".

Ходят представители и агитируют за этих депутатов, чтобы они в дальнейшем прогуливали 5 лет после их избрания. И не стыдно ли вам всем... Запретите эти списки по квартирам. Не должны люди ставить вам галочки. Вы должны работать и работа ваша должна выполняться. А не хвастаться... Вот это сделал тот, а это сделал этот... Работайте и служите народу.

Шаурму под фонтанами жрут, чтобы не отставать от трендов.

Сами за инвалидов голосуют - через пять лет - та не борода. Опять нас обманывают. И так 30 лет.

Скриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Как ранее мы писали, Святослав Вакарчук в случае попадания в Верховную Раду по итогам грядущих выборов 2019 не намерен останавливаться только на этом законодательном органе, а готов идти в исполнительную власть.