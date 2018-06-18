"Народный голос" – новая премия для журналистов появится в Украине

Примеры нарушения свободы слова в Украине обсуждали украинские и зарубежные журналисты, общественные и политические деятели во время совместной пресс-конференции на площадке информационного агентства "Интерфакс"

Основатель благотворительного фонда "Новое поколение города Киева" Алла Ратушная в своем докладе "О нарушении свободы слова в Украине" отметила, что за годы независимости в Украине убили 68 журналистов. При этом большинство из этих убийств остались нераскрытыми.

Даже в тех немногих случаях, когда находили непосредственных исполнителей (как в деле Гонгадзе), личности заказчиков так и остались неизвестными.

"Страшно и стыдно смотреть в глаза матерям Олеся Бузины и Вячеслава Веремия, - добавила Алла Ратушная. - За что погибли их дети? Почему подозреваемых отпустили, а расследования сознательно затягиваются? Что такого страшного и неприятного для нынешней власти может вскрыться, если все же эти дела доведут до логического конца?"

Во время мероприятия выступили и иностранные журналисты - Ян Коралл, журналист из Чехии, и Светлана Мазур, парламентский журналист, специалист по связям с европарламентариями, член союза World Alliance (Германия), и Ульрик Хайден – немецкий журналист. Они сошлись во мнении, что журналистом быть сложно в любой стране, но таких вопиющих нарушений свободы слова как в Укране нет ни в одной цивилизованной стране Европы.

Участники пресс-конференции вспомнили арест и обыски у главреда РИА Новости Кирилла Вышинского, заявления Главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о том, что надо забирать лицензии у “неугодных каналов”, таких как "112 Украина" и "News One". Где еще, в какой стране мира госслужащий может себе позволить подобные публичные высказывания? В итоге – журналистам, которые хотят писать правду о непростой украинской реальности, скоро негде будет публиковать свои работы. Поэтому участники мероприятия, в частности Благотворительный Фонд "Новое поколение Киева", решили основать Всеукраинскую премию для представителей СМИ – "Народный голос", чтобы дать возможность журналистам рассказать о "реальности без купюр" всем желающим.

Эту идею поддержала Вера Савченко, председатель ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", которая тоже приняла участие в мероприятии и добавила, что раньше, когда власти было выгодно говорить о ее сестре Наде, интервью с ней печатали в каждом СМИ. А сейчас подконтрольные СМИ о ней как бы "забыли", а те немногие оппозиционные, что остались, просто боятся публиковать. Это еще одна яркая иллюстрация нарушения свободы слова в Украине!

Жюри будет представлять группа экспертов из журналистов Европы (Германия, Франция, Болгария, Чехия и др.), а также из украинских общественных деятелей. Главной задачей группы станет еженедельное определение соответствия основным принципам демократии и свободы слова материалов тех журналистов, которые будут участвовать в данной инициативе. Естественно, лучших из них будут ждать денежные премии.

Напомним, украинские журналисты получили престижную премию за фильм об убийстве Павла Шеремета.