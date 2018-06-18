"Народний голос" – нова премія для журналістів з'явиться в Україні

Приклади порушення свободи слова в Україні обговорювали українські та зарубіжні журналісти, громадські та політичні діячі під час спільної прес-конференції на майданчику інформаційного агентства "Інтерфакс"

Засновник благодійного фонду "Нове покоління міста Києва" Алла Ратушна у своїй доповіді "Про порушення свободи слова в Україні" зазначила, що за роки незалежності в Україні вбили 68 журналістів. При цьому більшість з цих вбивств залишилися нерозкритими.

Навіть у тих небагатьох випадках, коли знаходили безпосередніх виконавців (як у справі Гонгадзе), особи замовників так і залишилися невідомими.

"Страшно і соромно дивитися в очі матерям Олеся Бузини і В'ячеслава Веремія, - додала Алла Ратушна. - За що загинули їхні діти? Чому підозрюваних відпустили, а розслідування свідомо затягуються? Що такого страшного і неприємного для нинішньої влади може розкритися, якщо все ж ці справи доведуть до логічного кінця?"

Під час заходу виступили і іноземні журналісти - Ян Корал, журналіст з Чехії, і Світлана Мазур, парламентський журналіст, фахівець зі зв'язків з європарламентарями, член спілки World Alliance (Німеччина), і Ульрік Хайден – німецький журналіст Вони зійшлися на думці, що журналістом бути складно в будь-якій країні, але таких кричущих порушень свободи слова як в Україні, немає в жодній цивілізованій країні Європи.

Учасники прес-конференції згадали арешт і обшуки у головного редактора РИА Новости Кирила Вишинського, заяви Голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення про те, що треба забирати ліцензії у "неугодних каналів", таких як "112 Україна" і "News One". Де ще, в якій країні світу держслужбовець може собі дозволити подібні публічні висловлювання? У підсумку – журналістам, які хочуть писати правду про непросту українську реальність, скоро ніде буде публікувати свої роботи. Тому учасники заходу, зокрема Благодійний Фонд "Нове покоління Києва", вирішили заснувати Всеукраїнську премію для представників ЗМІ – "Народний голос", щоб дати можливість журналістам розповісти про "реальності без купюр" всім бажаючим.

Цю ідею підтримала Віра Савченко, голова ПП "Суспільно-політична платформа Надії Савченко", яка теж взяла участь у заході і додала, що раніше, коли владі було вигідно говорити про її сестру Надю, інтерв'ю з нею друкували в кожному ЗМІ. А зараз підконтрольні ЗМІ про неї як би "забули", а ті деякі опозиційні, що залишилися, просто бояться публікувати. Це ще одна яскрава ілюстрація порушення свободи слова в Україні!

Журі буде представляти група експертів з журналістів Європи (Німеччина, Франція, Болгарія, Чехія та ін), а також з українських громадських діячів. Головним завданням групи стане щотижневе визначення відповідності основним принципам демократії і свободи слова матеріалів тих журналістів, які будуть брати участь у цій ініціативі. Найкращих з них чекатимуть грошові премії.

Нагадаємо, українські журналісти отримали престижну премію за фільм про вбивство Павла Шеремета.