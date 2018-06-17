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Украинские журналисты получили престижную премию за фильм об убийстве Павла Шеремета

STYLERLIFE        17.06.2018 - 17:59
Фото: Павел Шеремет (УНИАН)
Фото: Павел Шеремет (УНИАН)

Убийство журналиста до сих пор не раскрыто

Украинские журналисты получили в США престижную премию IRE за фильм об убийстве Павла Шеремета. Об этом сообщила соавтор фильма Анна Бабинец на своей странице в социальной сети Facebook.

Фильм "Убийство Павла", который был создан совместными усилиями пректа Громадського "Слідство.Інфо" и OCCRP получил награду Investigative Reporters and Editors Awar.

"Сегодня во Флориде я впервые почувствовала, что мы сделали что-то по-настоящему ценное. О том, что наш фильм получил медаль Investigative Reporters and Editors мы знали еще в апреле. Но когда полторы тысячи журналистов аплодируют твоей работе, пробирает до слез", - написала Анна Бабинец.

 

Фото: Анна бабинец с наградой (facebook.com/anna.babinets)

Кроме того, она рассказала, что на церемонии награждения присутствовал американский журналист, который расследовал "Уотергейтский скандал". Он признался, что фильм "Убийство Павла" - это лучший документальный фильм, который он видел за последние 10 лет.

Итоги американской премии были объявлены еще в апреле, а вот церемония награждения во Флориде прошла только сейчас.

Организаторы премии отметили, что авторы фильма показали невероятную настойчивость и мужество, осветив место преступления, отследив ключевых свидетелей и проанализировав видеозаписи, чтобы раскрыть доказательства, которые ранее не замечала полиция.

Скриншот поста (facebook.com/anna.babinets)

Кстати, ранее фильм об убийстве Шеремета получил награду в Италии.

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Теги: награда, Журналист, Громадське
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