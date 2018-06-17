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Українські журналісти отримали престижну премію за фільм про вбивство Павла Шеремета

STYLERLIFE        17.06.2018 - 17:59
Фото: Павло Шеремет (УНІАН)
Фото: Павло Шеремет (УНІАН)

Вбивство журналіста досі не розкрито

Українські журналісти отримали в США престижну премію IRE за фільм про вбивство Павла Шеремета. Про це повідомила співавтор фільму Анна Бабінець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фільм "Вбивство Павла", який був створений спільними зусиллями пректу Громадського "Слідство.Інфо" і OCCRP отримав нагороду Investigative Reporters and Editors Awar.

"Сьогодні у Флориді я вперше відчула, що ми зробили щось по-справжньому цінне. Про те, що наш фільм отримав медаль Investigative Reporters and Editors ми знали ще в квітні. Але коли півтори тисячі журналістів аплодують твоїй роботі, пробирає до сліз", - написала Анна Бабінець.

 

Фото: Анна бабінець з нагородою (facebook.com/anna.babinets)

Крім того, вона розповіла, що на церемонії нагородження був присутній американський журналіст, який розслідував "Вотергейтський скандал". Він зізнався, що фільм "Вбивство Павла" - це найкращий документальний фільм, який він бачив за останні 10 років.

Підсумки американської премії були оголошені ще в квітні, а ось церемонія нагородження у Флориді пройшла тільки зараз.

Організатори премії відзначили, що автори фільму показали неймовірну наполегливість і мужність, освітивши місце злочину, відстеживши ключових свідків і проаналізувавши відеозаписи, щоб розкрити докази, які раніше не помічала поліція.

Скріншот поста (facebook.com/anna.babinets)

До речі, раніше фільм про вбивство Шеремета отримав нагороду в Італії.

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Теги: награда, Журналіст, Громадське
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