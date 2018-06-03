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Фильм об убийстве Шеремета получил награду в Италии

STYLERКино        03.06.2018 - 11:02
Фото: Павел Шеремет (УНИАН)
Фото: Павел Шеремет (УНИАН)

Кинолента о журналисте "Украинской правды" стала лауреатом DIG Award 2018

В субботу, 2 июня, фильм об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета "Убийство Павла" удостоился одной из самых престижных европейских наград - DIG Award 2018. 

Премию в Италии получила соавтор картины Елена Логинова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист "Следствие.Инфо" Анна Бабинец, которя также является автором ленты.

"Фильм-расследование совместного производства Следствие.Инфо и Organized Crime and Corruption Reporting Project был признан лучшим, в частности, за фильм Al Jazeera и других всемирно известных медиа", - написала Бабинец в соцсети. 

Скриншот: facebook.com/anna.babinets.1

Напомним, в апреле этого года проект "Следствие.Инфо" и OCCRP получили за фильм-расследование "Убийство Павла" награду IRE (Investigative Reporters and Editors Award) - одну из самых престижных мировых наград в журналистике расследований.

Первое место "Следствие.Инфо" разделило с газетой The New York Times, которая представляла известную серию материалов о домогательствах в Голливуде. 

Ранее в Киеве на кинофестивале "Молодость" представили фильм Адины Пинтилие.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: кино, фильмы, убийство
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