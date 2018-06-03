Фільм про вбивство Шеремета отримав нагороду в Італії

Кінострічка про журналіста "Української правди" стала лауреатом DIG Award 2018

У суботу, 2 червня, фільм про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета "Вбивство Павла" удостоївся однієї з найпрестижніших європейських нагород - DIG Award 2018.

Премію в Італії отримала співавтор картини Олена Логінова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіст "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, яка також є автором стрічки.

"Фільм-розслідування спільного виробництва Слідство.Інфо та Organized Crime and Corruption Reporting Project був визнаний кращим, зокрема, за фільм Al Jazeera та інших всесвітньо відомих медіа", - написала Бабинець в соцмережі.

Скріншот: facebook.com/anna.babinets.1

Нагадаємо, в квітні цього року проект "Слідство.Інфо" і OCCRP отримали за фільм-розслідування "Вбивство Павла" нагороду IRE (Investigative Reporters and Editors Award) - одну з найпрестижніших світових нагород в журналістиці розслідувань.

Перше місце "Слідство.Інфо" розділило з газетою The New York Times, яка представляла відому серію матеріалів про домагання в Голлівуді.

Раніше у Києві на кінофестивалі "Молодість" презентували фільм Адины Пинтилие.

Відео: video.rbc.ua