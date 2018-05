В Киеве на кинофестивале "Молодость" представили фильм Адины Пинтилие

Картина "[Не] прикасайся" - обладатель "Золотого медведя" Берлинале 2018

В рамках 47-го Международного кинофестиваля "Молодость" состоялась пресс-конференция при участии известного румынского режиссера Адины Пинтилие и актрисы Лоры Бенсон. Речь шла о победителе Берлинале 2018 - фильме "[Не] прикасайся". Встреча прошла в кинотеатре "Киев". Позже картину представили в кинотеатре "Украина".

"[Не] прикасайся" - это своего рода фильм-терапия. Или скорее не фильм, а эксперимент", - отметил Ярослав Юшков - генеральный директор дистрибьюторской компании Kinove, которая одна из первых заметила и поддержала фильм на Берлинале до того, как он получил "Золотого медведя", и привезла его в Украину.

В прокат фильм не выйдет. "Он не для широкой публики, - говорит Ярослав. - Мы планируем устроить серию уникальных показов в разных городах Украины, после каждого из которых у зрителей будет возможность обсудить увиденное и прочувствованное с экспертами в сферах, которые затрагивает тема фильма".

У фильма нет четко определенного сюжета. Построенный на познании себя, своей сексуальности и чувственности, исследовании и взаимодействии с другими людьми, он демонстрирует попытку договориться с самим собой и своими страхами: Томас осознает, что стена, за которой он спрятался – не то, что ему кажется; Лора неожиданно находит выход агрессии и обиде, которые прятались внутри так долго, удерживая ее от близости с людьми; Кристиан делится, как это – быть "иначе-способным", и как полюбить свое тело и наслаждаться жизнью несмотря на инакость.

Картина балансирует на грани правды и выдумки. "Перед съемками мы с Адиной много общались и она сказала, что никто, даже она, не будет знать, что из прошлого и настоящего моей героини является частью меня, а что – лишь фантазия", – ответила на один из вопросов Лора. Для нее фильм стал испытанием, которое помогло открыть в себе что-то новое, в первую очередь, благодаря другим героям фильма, с которым она знакомилась прямо во время съемок, – взаимодействие между ними помогает взглянуть на сексуальность, желание, восприятие своего тела, отношения с нового ракурса, что и было целью Адины, ради которой она затеяла этот эксперимент.

Когда начинаешь забывать, что все события реальны, Адина напоминает об этом своим появлением в кадре: "В определенный момент я поняла, что вокруг образуется, так сказать, мыльный пузырь – эффект полной постановки фильма, и, чтобы лопнуть этот пузырь, мы решили добавить кадры, в которых есть камеры и я". Так что вместо односторонней исповеди мы наблюдаем диалог между тем, что происходит в кадре и тем, что остается за его пределами. По словам режиссера, таким образом она как будто исполняет роль ребенка, который впервые открывает для себя мир, исследуя его разные стороны.

"[Не] прикасайся" – фильм, которому нельзя дать однозначную оценку. Один из зрителей сказал, что пока не определился со совими впечатлениями и эмоциями, на что Адина ответила словами одного из героев: "All emotions are welcome here".

