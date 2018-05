У Києві на кінофестивалі "Молодість" презентували фільм Адіны Пінтіліє

Картина "[Не] торкайся" - володар "Золотого ведмедя" Берлінале 2018

В рамках 47-го Міжнародного кінофестивалю "Молодість" відбулася прес-конференція за участю відомого румунського режисера Адіни Пінтіліє та актриси Лори Бенсон. Мова йшла про переможця Берлінале 2018 - фільм "[Не] торкайся". Зустріч пройшла в кінотеатрі "Київ". Пізніше картину представили в кінотеатрі "Україна".

"[Не] торкайся" це свого роду фільм-терапія. Чи радше не фільм, а експеримент, як висловився Ярослав Юшков, генеральний директор дистриб’юторської компанії Kinove, яка однією з перших помітила та підтримала фільм на Берлінале до того, як він отримав "Золотого ведмедя", і привезла його до України.

В прокат фільм не вийде: "Він не для широкого загалу, – каже Ярослав. – Ми плануємо влаштувати серію унікальних показів у різних містах України, де щоразу люди матимуть можливість обговорити побачене і відчуте із фахівцями у сферах, яких торкається тема фільму".

Фото: прес-конференція в кінотеатрі "Київ" (прес-служба)

Фільм не має чітко визначеного сюжету. Побудований на пізнанні себе, своєї сексуальності та чуттєвості, дослідженні та взаємодії з іншими людьми, він демонструє спробу домовитись із самим собою та своїми страхами: Томас розуміє, що стіна, за якою він ховається – не те, чим йому здається; Лора несподівано знаходить вихід агресії та образі, що ховались всередині так довго, утримуючи її від близькості з людьми; Крістіан ділиться, як це – бути "інакше-здатним", і як любити своє тіло та насолоджуватись життям попри фізичну інакшість.

Стрічка балансує на межі правди та вигадки: "Перед зйомками ми з Адіною багато спілкувались і вона сказала, що ніхто, навіть вона, не знатиме, що з минулого й сьогодення моєї героїні є частиною мене, а що – лише фантазія" – відповіла на одне із запитань Лора. Для неї фільм став випробуванням, яке допомогло відкрити у собі щось нове, в першу чергу завдяки іншим героям фільму, з якими вона знайомилась прямо під час зйомок, – взаємодія між ними допомагає поглянути на сексуальність, бажання, сприйняття свого тіла, стосунки з нового ракурсу, що і було метою Адіни, заради якої вона розпочала цей експеримент.

Фото: прес-конференція в кінотеатрі "Київ" (прес-служба)

Коли починаєш забувати, що всі події реальні, Адіна нагадує про це своєю появою в кадрі: "В певний момент я зрозуміла, що навколо утворюється, так би мовити, мильна бульбашка – ефект повної постановки фільму, і, аби лопнути цю бульбашку, ми вирішили додати кадри, в яких є камери і я". Тож замість односторонньої оповіді/сповіді спостерігаємо діалог між тим, що відбувається в кадрі, і тим, що лишається поза його межами. За словами режисерки, в такий спосіб вона ніби виконує роль дитини, яка вперше відкриває для себе світ, досліджує його з різних сторін.

"[Не] торкайся" – стрічка, якій не можна дати однозначну оцінку. Один із глядачів сказав, що поки не визначився зі своїми враженнями та емоціями від перегляду, на що Адіна відповіла словами одного з героїв фільму: "All emotions are welcome here".

