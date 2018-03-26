Нарушения режима тишины: динамику обстрелов сил АТО показали в инфографике

Боевики не обстреливали силы АТО всего три дня за месяц

5 марта начался новый режим прекращения огня в зоне АТО на Донбассе. Однако за месяц было всего три дня, когда боевики не обстреливали украинских военных. В издании "Слово и Дело" показали динамику обстрелов сил АТО с 22 февраля по 25 марта в инфографике.

Всего за этот период было зафиксировано 189 обстрелов сил АТО, в результате которых погибли девять украинских военных, еще 24 получили ранения.

Большую часть месяца количество обстрелов за день колебалось от двух до восьми, за исключением 22 и 23 февраля (19 и 13 обстрелов), 24 и 25 марта (13 и 44 обстрела). За месяц было всего три дня полной тишины – 14 марта и 21-22 марта.

22 февраля было зафиксировано обострение на донецком и луганском направлениях, боевики стреляли из минометов калибром 82 мм и 120 мм.

Трое украинских военных были ранены 26 февраля, несмотря на то, что боевики обстреляли силы АТО только пять раз. На следующий день обострилась ситуация на луганском направлении.

"Противник активизировался на Светлодарской дуге. В этом районе российско-оккупационные войска более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров", – сообщили в штабе и добавили, что также был обстрелян населенный пункт Луганское.

Инфографика (slovoidilo.ua)

Следующее обострение было зафиксировано 2 марта на донецком направлении. Один военный погиб, двое были ранены в результате 8 обстрелов боевиков из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Оставалась напряженной ситуация на донецком направлении и 12 марта: "В Донецкой области, грубо нарушая Минские договоренности, оккупанты применили по силам АТО 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы вблизи Павлополя, вооружения БМП-2 и 82-миллиметровые минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие по защитникам Авдеевки".

23 марта, когда на Донбассе были зафиксированы два случая нарушения режима тишины, под обстрел попали наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пикузы.

Обострение на донецком направлении вновь началось 24 марта: боевики 13 раз обстреляли украинских военных. Огонь велся по позициям сил АТО в районе Каменки, Лебединского и Новотроицкого.

25 марта запомнилось рекордным за месяц количеством обстрелов – 44 за сутки. Под обстрел попали оборонительные укрепления украинских военных в Опытном, Лебединском, Широкино и Песках. Боевики также стреляли по силам АТО в Талаковке, Павлополе, Верхнеторецком, Гнутово и Марьинке.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины.