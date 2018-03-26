Порушення режиму тиші: динаміку обстрілу сил АТО показали в інфографіці

Бойовики не обстрілювали сили АТО всього три дні за місяць

5 березня розпочався новий режим припинення вогню в зоні АТО на Донбасі. Однак за місяць було всього три дні, коли бойовики не обстрілювали українських військових. У виданні "Слово і Діло" показали динаміку обстрілу сил АТО з 22 лютого по 25 березня в інфографіці.

Всього за цей період було зафіксовано 189 обстрілів сил АТО, в результаті яких загинули дев'ять українських військових, ще 24 отримали поранення.

Більшу частину місяця кількість обстрілів за день коливалося від двох до восьми, за винятком 22 і 23 лютого (19 і 13 обстріли), 24 і 25 березня (13 і 44 обстріли). За місяць було лише три дні повної тиші – 14 березня і 21-22 березня.

22 лютого було зафіксовано загострення на донецькому та луганському напрямках, бойовики стріляли з мінометів калібром 82 мм та 120 мм

Троє українських військових були поранені 26 лютого, незважаючи на те, що бойовики обстріляли сили АТО тільки п'ять разів. Наступного дня загострилася ситуація на луганському напрямку.

"Противник активізувався на Светлодарській дузі. У цьому районі російсько-окупаційні війська більше чотирьох годин вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатомети, зенітні установки і великокаліберних кулеметів по наших позиціях у Світлодарську і випустили понад 200 мін різних калібрів", – повідомили в штабі і додали, що також був обстріляний населений пункт Луганське.

Інфографіка (slovoidilo.ua)

Наступне загострення було зафіксоване 2 березня на донецькому напрямку. Один військовий загинув, двоє були поранені в результаті 8 обстрілів бойовиків з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Залишалася напруженою ситуація на донецькому напрямку і 12 березня: "В Донецькій області, грубо порушуючи Мінські домовленості, окупанти застосували силу АТО 120-міліметрові і 82-міліметрові міномети поблизу Павлополя, озброєння БМП-2 і 82-міліметрові міномети у Водяного, міномети й стрілецька зброя за захисникам Авдіївки".

23 березня, коли на Донбасі були зафіксовані два випадки порушення режиму тиші, під обстріл потрапили спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Інцидент стався в районі населеного пункту Пікузи.

Загострення на донецькому напрямку знову почалося 24 березня: бойовики 13 разів обстріляли українських військових. Вогонь вівся по позиціях сил АТО в районі Кам'янки, Лебединського та Новотроїцького.

25 березня запам'яталося рекордною за місяць кількістю обстрілу - 44 за добу. Під обстріл потрапили оборонні укріплення українських військових в Дослідному, Лебединському, Широкіно і Пісках. Бойовики також стріляли по силам АТО Погоди, Павлополі, Верхньоторецькому, Гнутово і Мар'їнці.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики 20 разів порушили режим тиші.