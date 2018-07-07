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"Наши дети умирают там": мать политзаключенного Клыха призвала скорее освобождать узников

STYLERLIFE        07.07.2018 - 14:45
Фото: Станислав Клых (twitter.com/mediazzzona)
Фото: Станислав Клых (twitter.com/mediazzzona)

Женщине не доверяют информацию об обмене

Мама украинского политзаключенного Станислава Клыха - Тамара рассказала, что родственники украинских узников выступают за первоочередное освобождение из российских тюрьм тех, кто находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщает "Обозреватель".

"Мы 5 июля, разговаривали с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой об обмене, и она согласна с тем, что надо как можно скорее отдать российских заключенных в Украине в Москву в обмен на наших детей. Вот Владимир Рубан просится? Отдайте его в Россию, пусть возвращают наших ребят. Ну чего наши дети умирают там уже 4 года?" - сказала мама украинца.

По словам женщины, в первую очередь нуждаются в освобождении те, у кого большие проблемы со здоровьем.

"Родители политзаключенных все за одно говорят, что надо забрать тех, кто плохо себя чувствуют. И Ирина Геращенко на том настаивает. О Грибе говорили, потому что его сильно избили, и его надо забрать, и Сенцова, и Кольченко, у него с сердцем проблемы, и у Стаса с сердцем проблемы, с сердцем и почками", - подытожила мать Клыха.

Как ранее сообщалось, осужденного в России политзаключенного Клыха этапировали в психиатрическую больницу.

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Теги: Станислав Клых
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