"Наші діти вмирають там": мати політв'язня Клиха закликала швидше звільняти в'язнів

Жінці не довіряють інформацію про обмін

Мама українського політв'язня Станіслава Клиха - Тамара розповіла, що родичі українських виступають за першочергове звільнення з російських тюрьм тих, хто знаходиться в дуже важкому стані. Про це повідомляє "Обозреватель".

"Ми 5 липня, розмовляли з українським омбудсменом Людмилою Денисовою про обмін, і вона згодна з тим, що треба якомога швидше віддати російських в'язнів в Україні до Москви в обмін на наших дітей. Ось Володимир Рубан проситься? Віддайте його в Росію, нехай повертають наших хлопців. Ну чого наші діти вмирають там вже 4 роки?" - сказала мама українця.

За словами жінки, в першу чергу потребують звільнення ті, у кого великі проблеми зі здоров'ям.

"Батьки політв'язнів всі за одне говорять, що треба забрати тих, хто погано себе почувають. Та Ірина Геращенко на тому наполягає. Про Грибі говорили, тому що його сильно побили, і його треба забрати, і Сенцова, і Кольченко, у нього проблеми з серцем, і у Стаса з серцем проблеми з серцем і нирками", - підсумувала мати Клыха.

Як раніше повідомлялося, увязненого в Росії політв'язня Клыха етапували в психіатричну лікарню.

Скільки українських політв'язнів в РФ