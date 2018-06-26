Националисты осквернили памятник украинско-венгерской дружбы

Крест на горе Керек над Берегово - крупнейший в Европе, а в мире уступает лишь бразильскому и японскому

25 июня члены ультра-правой радикальной организацией УПА осквернили крупнейший в Европе символ единения украинцев и венгров - крест на горе Керек над Берегово. Об этом пишут украинские СМИ.

На стенах монумента каской выведены слова "Слава Украине - Героям Слава!". На самом основании креста нарисован красно-черный флаг УПА.

Крест на горе Керек (фото: golos.ua)

Крест на горе Керек (фото: golos.ua)

Крест на горе Керек (фото: golos.ua)

Крест был установлен в 2001 году по случаю 2000 со дня Рождества Христова в день Святых Петра и Павла.

У его основания зарыта капсула с таким посланием будущим поколениям: "Братья и сестры во Христе! Этот Крест воздвигнут в дар будущим поколениям на грани третьего тысячелетия и посвящен 2000-летию со Дня рождения Христа. Мы, люди, живем в это время, в самом начале Золотого века, посылаем Вам это послание и желаем мира в душе, среди людей на Земле, здоровья и Божьего благословения. Послание составлено в святой день Петра и Павла 12.07.2001 года, г. Берегово".

Напомним, несколько дней назад вандалы в Буче и Доброполье изуродовали памятники героям АТО.