Націоналісти осквернили пам'ятник українсько-угорської дружби

Хрест на горі Керек над Берегово - найбільший в Європі, а у світі поступається лише бразильському і японському

25 червня члени ультра-правої радикальної організації УПА осквернили найбільший у Європі символ єднання українців та угорців - хрест на горі Керек над Берегово. Про це пишуть українські ЗМІ.

На стінах монумента каскою виведені слова "Слава Україні - Героям Слава!". На самому хресті намальований червоно-чорний прапор УПА.

Хрест на горі Керек (фото: golos.ua)

Хрест на горі Керек (фото: golos.ua)

Хрест на горі Керек (фото: golos.ua)

Хрест був встановлений у 2001 році з нагоди 2000 з дня Різдва Христового у день Святих Петра і Павла.

Під ним зарита капсула з таким посланням майбутнім поколінням: "Брати і сестри у Христі! Цей Хрест споруджений в дар майбутнім поколінням на межі третього тисячоліття і присвячений 2000-річчю з Дня народження Христа. Ми, люди, які живемо в цей час, на самому початку Золотого століття, посилаємо Вам це послання і бажаємо миру в душі, серед людей на Землі, здоров'я і Божого благословення. Послання складене у святий день Петра і Павла 12.07.2001 року, м. Берегово".

Нагадаємо, кілька днів тому вандали в Бучі та Добропілля знівечили пам'ятники героям АТО.