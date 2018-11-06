"Національний спротив" обратился к Генпрокурору с просьбой лишить нардепа Климова неприкосновенности

Леонид Климов (фото: УНИАН)

В своем заявлении активисты перечислили ряд преступлений бывшего соратника Януковича

Общественная организация "Національний спротив" официально обратилась к Генпрокурору Юрию Луценко с просьбой инициировать процесс по лишению одесского олигарха Леонида Климова депутатской неприкосновенности.

В своем заявлении активисты перечислили не только ряд недавних преступлений, к которым бывший соратник Виктора Януковича Леонид Климов имеет отношение, но и рассказали, что бывший собственник "Имэксбанка" и стадиона "Черноморец" сколотил свой капитал незаконным путем во времена развала Советского Союза.

По оценкам журнала Forbes состояние народного депутат Леонида Климова составляет как минимум 25 млн долларов США. Свою бизнес-империю, известную одесситам под названием "Приморье", Климов выстроил за счет коррупционных связей в исполнительных органах власти и организациях Коммунистической партии Советского Союза. К моменту развала Союза Климов стоял у руля многих крупных торговых объектов, занимая пост заместителя начальника Одесского областного управления торговли. Поэтому неудивительно, что в собственность Леонида Климова, например, перешел одесский Центральный универмаг на улице Пушкинской.

Однако, по словам активистов из "Національний спротив", Леонид Климов не остановился на достижениях в "соревнованиях" по воровству, и уже после Революции достоинства вывел деньги с депозитов "Имэксбанка" на свои фирмы в размере нескольких миллиардов гривен, а государству оставил банк-банкрот.

"Десятилетиями Климов также руководил коммерческим банком "Имэксбанк" (в состоянии банкротства), который, задействовав коррупционные связи, он сделал главной финансовой артерией города - принудительно в зарплатные проекты "Имэксбанка" были привлечены все государственные учреждения города и области, а также Пенсионный фонд Украины. После банкротства из-за неплатежеспособности в 2015 году банковское учреждение депутатской империи Климова оставило миллиардные долги перед государством и вкладчиками - до сих пор продолжаются суды, в которых представителями банка выступает временная администрация", - говорится в заявлении общественной организации.

Также в заявлении упоминается, что остались нераскрытыми поджоги, совершенные людьми Климова в жилом квартале напротив ТЦ "Нового Привоза" (квартал Климова) с целью расчистки территории от чужой собственности под строительство.

Требование ГО "Национальное сопротивление" к Генеральному Прокурору Украины Луценко Ю. В. и Президенту Украины Порошенко... Опубліковано ГО "Национальное Сопротивление" Понеділок, 5 листопад 2018 р.

"Національний спротив" обратился к Генпрокурору с просьбой лишить нардепа Климова неприкосновенности

Ранее сообщалось, что бизнесмену Аркадию Шнайдеру начали поступать телефонные угрозы после того, как СБУ совместно с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, забрали проблемные объекты Леонида Климова в пользу государства.