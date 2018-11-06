"Національний спротив" звернувся до Генпрокурора з проханням позбавити нардепа Клімова недоторканності

Леонід Клімов (фото: УНІАН)

У своїй заяві активісти перерахували ряд злочинів колишнього соратника Януковича

Громадська організація "Національний спротив" офіційно звернулася до Генпрокурора Юрія Луценка з проханням ініціювати процес по позбавленню одеського олігарха Леоніда Клімова депутатської недоторканності.

У своїй заяві активісти перерахували не тільки ряд недавніх злочинів, до яких колишній соратник Віктора Януковича Леонід Клімов має відношення, але і розповіли, що колишній власник "Імексбанку" і стадіону "Чорноморець" сколотив свій капітал незаконним шляхом у часи розвалу Радянського Союзу.

За оцінками журналу Forbes, статки народного депутата Леоніда Клімова становить як мінімум 25 млн доларів США. Свою бізнес-імперію, відому одеситам під назвою "Примор'я", Клімов вибудував за рахунок корупційних зв'язків у виконавчих органах влади та організаціях Комуністичної партії Радянського Союзу. До моменту розвалу Союзу Клімов стояв біля керма багатьох великих торгових об'єктів, обіймаючи посаду заступника начальника Одеського обласного управління торгівлі. Тому не дивно, що у власність Леоніда Клімова, наприклад, перейшов одеський Центральний універмаг на вулиці Пушкінській.

Однак, за словами активістів із "Національний спротив", Леонід Клімов не зупинився на досягненнях у "змаганнях" за крадіжки, і вже після Революції гідності вивів гроші з депозитів "Імексбанку" на свої фірми в розмірі декількох мільярдів гривень, а державі залишив банк-банкрут.

"Десятиліттями Клімов також керував комерційним банком "Імексбанк" (у стані банкрутства), який, задіявши корупційні зв'язки, він зробив головною фінансовою артерією міста - примусово в зарплатні проекти "Імексбанку" були залучені всі державні установи міста та області, а також Пенсійний фонд України. Після банкрутства через неплатоспроможність в 2015 році банківська установа депутатської імперії Клімова залишила мільярдні борги перед державою і вкладниками - досі тривають суди, в яких представниками банку виступає тимчасова адміністрація", - йдеться у заяві громадської організації.

Також у заяві згадується, що залишилися нерозкритими підпали, вчинені людьми Клімова в житловому кварталі навпроти ТЦ "Нового Привозу" (квартал Клімова) з метою розчищення території від чужої власності під будівництво.

Вимогу ГО "Національний опір" до Генерального Прокурора України Луценка Ю. В. та Президенту України Порошенко... Опубліковано ГО "Національний Опір" Понеділок, 5 листопад 2018 р.

"Національний спротив" звернувся до Генпрокурора з проханням позбавити нардепа Клімова недоторканності

Раніше повідомлялося, що бізнесменові Аркадію Шнайдеру почали надходити телефонні погрози після того, як СБУ спільно з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, забрали проблемні об'єкти Леоніда Клімова на користь держави.