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"Не только Абрамович и Ургант": блогер объяснил ажиотаж вокруг израильского гражданства среди россиян

STYLERLIFE        13.06.2018 - 15:59
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

По его словам, к израильскому консулу в РФ - огромные очереди

Российский финансист и блогер Слава Рабинович рассказал, почему россияне желают получить гражданство Израиля. Об этом он сообщил в интервью изданию "Obozrevatel", комментируя слухи о получении израильского гражданства известным российским шоуменом Иваном Ургантом.

Слава Рабинович отметил, что каждый россиянин, имеющий "еврейскую кровь", желает получить гражданство Израиля и российский актер и телеведущий Иван Ургант – не исключение этому.

По его словам, к израильскому консулу в РФ - огромные очереди.

"Я знаю только одно: что в Санкт-Петербурге очередь к израильскому консулу на иммиграционное интервью на предмет репатриации в Израиль. Сейчас записывают на октябрь", - говорит блогер.

Он считает, что россияне с еврейскими корнями имеют множество причин, чтобы получить это гражданство и выехать в Израиль.

"Поскольку российское гражданство само по себе, к сожалению, означает не только необходимость получения виз на въезд в большинство стран мира, но еще и принадлежность к государству-изгою, то совершенно естественно, что те люди, у которых есть еврейская кровь, хотят получить израильское гражданство", - заявил Рабинович.

"Это касается не только Абрамовича (российский олигарх Роман Абрамович, который долгое время жил в Британии, по слухам тоже имеет израильское гражданство) и Урганта – это касается вообще всех", - добавил он.

Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий, шоумен, актер Иван Ургант официально стал гражданином Израиля и новым репатриантом. В свою очередь, Ургант на своей странице в Іnstagram опроверг эту информацию. Он заявил, что действительно был в Израиле, но остается гражданином РФ.

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Теги: Россия, россияне, гражданство, Израиль
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