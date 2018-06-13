Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Не тільки Абрамович і Ургант": блогер пояснив ажіотаж навколо ізраїльського громадянства серед росіян

STYLERLIFE        13.06.2018 - 15:59
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

За його словами, до ізраїльського консула в РФ - величезні черги

Російський фінансист і блогер Слава Рабинович розповів, чому росіяни бажають отримати громадянство Ізраїлю. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Obozrevatel", коментуючи чутки про отримання ізраїльського громадянства відомим шоуменом Іваном Ургантом.

Слава Рабинович зазначив, що кожен росіянин, що має "єврейську кров", бажає отримати громадянство Ізраїлю і російський актор і телеведучий Іван Ургант – не виняток цьому.

За його словами, до ізраїльського консула РФ - величезні черги.

"Я знаю тільки одне: що в Санкт-Петербурзі чергу до ізраїльського консулу на імміграційне інтерв'ю на предмет репатріації в Ізраїль. Зараз записують на жовтень", - каже блогер.

Він вважає, що росіяни з єврейськими коренями мають безліч причин, щоб отримати це громадянство і виїхати в Ізраїль.

"Оскільки російське громадянство саме по собі, на жаль, означає не тільки необхідність отримання віз на в'їзд до більшості країн світу, але ще й приналежність до держави-ізгоя, то цілком природно, що ті люди, у яких є єврейська кров, хочуть отримати ізраїльське громадянство", - заявив Рабинович.

"Це стосується не тільки Абрамовича (російський олігарх Роман Абрамович, який довгий час жив у Британії, за чутками теж має ізраїльське громадянство) і Урганта – це стосується взагалі всіх", - додав він.

Раніше повідомлялося, що відомий російський телеведучий, шоумен, актор Іван Ургант офіційно став громадянином Ізраїлю і нових репатріантів. У свою чергу, Ургант на своїй сторінці в Іnstagram спростував цю інформацію. Він заявив, що дійсно був в Ізраїлі, але залишається громадянином РФ.

Олег Сенцов. Один у полі воїн

"Чорношкірим і собакам вхід заборонено": блогер про заборону на в'їзд в Росію жителям "ДНР" "Вам не соромно?": сумне звернення росіян до Путіна на колінах (відео)
Теги: Россия, россияне, гражданство, Израиль
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся