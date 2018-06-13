"Не тільки Абрамович і Ургант": блогер пояснив ажіотаж навколо ізраїльського громадянства серед росіян

За його словами, до ізраїльського консула в РФ - величезні черги

Російський фінансист і блогер Слава Рабинович розповів, чому росіяни бажають отримати громадянство Ізраїлю. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Obozrevatel", коментуючи чутки про отримання ізраїльського громадянства відомим шоуменом Іваном Ургантом.

Слава Рабинович зазначив, що кожен росіянин, що має "єврейську кров", бажає отримати громадянство Ізраїлю і російський актор і телеведучий Іван Ургант – не виняток цьому.

За його словами, до ізраїльського консула РФ - величезні черги.

"Я знаю тільки одне: що в Санкт-Петербурзі чергу до ізраїльського консулу на імміграційне інтерв'ю на предмет репатріації в Ізраїль. Зараз записують на жовтень", - каже блогер.

Він вважає, що росіяни з єврейськими коренями мають безліч причин, щоб отримати це громадянство і виїхати в Ізраїль.

"Оскільки російське громадянство саме по собі, на жаль, означає не тільки необхідність отримання віз на в'їзд до більшості країн світу, але ще й приналежність до держави-ізгоя, то цілком природно, що ті люди, у яких є єврейська кров, хочуть отримати ізраїльське громадянство", - заявив Рабинович.

"Це стосується не тільки Абрамовича (російський олігарх Роман Абрамович, який довгий час жив у Британії, за чутками теж має ізраїльське громадянство) і Урганта – це стосується взагалі всіх", - додав він.

Раніше повідомлялося, що відомий російський телеведучий, шоумен, актор Іван Ургант офіційно став громадянином Ізраїлю і нових репатріантів. У свою чергу, Ургант на своїй сторінці в Іnstagram спростував цю інформацію. Він заявив, що дійсно був в Ізраїлі, але залишається громадянином РФ.

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