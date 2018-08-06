"Не бить, а загнобить": в Карпатах детский тренер попал в скандал

Фото: lesta.pro

Наставник использовал физические методы для воспитания детей

В детском лагере в Карпатах тренер по дзюдо физически и морально издевается над детьми. Об этом сообщила мать одного из воспитанников Александра Костюк на своей странице в Facebook

"Съездил мой сын в лагерь в Карпаты с клубом дзюдо "Фанат". Первые четыре дня были нормальными, потому что тренера Дмитрия Самойлова не было. Приехал он и нашел у моего сына в номере телефон, и тут-то все и началось! Он ударил всех троих, которые были в номере. Обматерил их, а именно - гниды, дебилы и т.д." - написала мать ребенка.

Женщина рассказала, что на этом унижение не закончились. Тренер заставил всю команду измываться над другими детьми.

"А когда команда на них разозлилась, он им сказал: "Не бить, а загнобить". И они гнобили. Называли их долбо*бами, дебилами, лохами все оставшееся время. Ах да, еще "тренер" дал моему ребенку крапиву и сказал побить ей своих товарищей из номера, а они побили его. Он не пускал моего сына за общий стол, а разрешал покушать, когда все уже наедятся. Они сидели весь лагерь у себя в номере. И за все за это удовольствие я еще и заплатила", - отметила женщина.

Скриншот поста (facebook.com/Александра Костюк)

Ранее девочка из приюта "Свитанок" рассказала о насилии со стороны воспитателей.

"Девочка была вся в синяках и ссадинах, укусах комаров, от нее плохо пахло, я думала, что это ребенок из семьи нарко- или алкозависимых, так как взрослые за ней особо не смотрели и весь вид ребенка говорил об этом", — пишет Зоя Мельник.

Напомним, что Национальная полиция открыла уголовное производство по факту избиения воспитанников детского приюта в Волынской области.

До этого мы сообщали, что пострадавших детей после избиений в детском доме доставили в больницу для осмотра и фиксации телесных повреждений.

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