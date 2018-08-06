"Не бити, а загнобити": в Карпатах дитячий тренер потрапив у скандал

Фото: lesta.pro

Наставник використовував фізичні методи для виховання дітей

У дитячому таборі в Карпатах тренер з дзюдо фізично і морально знущається над дітьми. Про це повідомила мати одного з вихованців Олександра Костюк на своїй сторінці в Facebook

"З'їздив мій син в табір в Карпати з клубом дзюдо "Фанат". Перші чотири дні були нормальними, тому що тренера Дмитра Самойлова не було. Приїхав він і знайшов у мого сина в номері телефон, і тут-то все і почалося! Він вдарив всіх трьох, які були в номері. Обматюкав їх, а саме - гниди, дебіли і т. д." - написала мати дитини.

Жінка розповіла, що на цьому приниження не закінчилися. Тренер змусив всю команду знущатися над іншими дітьми.

"А коли команда на них розлютилася, він їм сказав: "Не бити, а загнобить". І вони гнобили. Називали їх довбо*бами, дебілами, лохами увесь час. Ах так, ще "тренер" дав моїй дитині кропиву і сказав їй побити своїх товаришів з номера, а вони побили його. Він не пускав мого сина за загальний стіл, а дозволяв поїсти, коли всі вже наїдяться. Вони сиділи весь табір у себе в номері. І за все це задоволення я ще й заплатила", - зазначила жінка.

Скріншот поста (facebook.com/Александра Костюк)

Раніше дівчинка з притулку "Світанок" розповіла про насильство з боку вихователів.

"Дівчинка була вся в синцях і саднах, укусах комарів, від неї погано пахло, я думала, що це дитина з сім'ї нарко - або алкозалежних, так як дорослі за нею особливо не дивилися і весь вигляд дитини говорив про це", — пише Зоя Мельник.

Нагадаємо, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття вихованців дитячого притулку у Волинській області.

До цього ми повідомляли, що постраждалих дітей після побиття в дитячому будинку доставили в лікарню для огляду та фіксації тілесних ушкоджень.

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