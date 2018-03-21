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"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"

STYLERLIFE        21.03.2018 - 16:46
Фото: Королева Елизавета II (The Royal Family)
Фото: Королева Елизавета II (The Royal Family)

Об отношениях между членами монаршей семьи написали в книге

Королева Елизавета II считает свою невестку "безнравственной женщиной". О разногласиях между членами монаршей семьи написал журналист Том Бауэр в книге, выдержку из которой опубликовало издание Daily Mail.

Так, королева не хочет иметь ничего общего с женой сына Камиллой, отношения с которой у принца Чарльза начались еще во время брака с покойной принцессой Дианой.

"После нескольких бокалов мартини королева удивила сына своим откровенным ответом. Она объяснила, что не собирается снисходительно относиться к его прелюбодеянию и не простит Камиллу за то, что она не оставила его в покое, тем самым не позволив отношениям Чарльза и Дианы наладиться. Королева дала четко понять, что не хочет иметь с Камиллой ничего общего", – пишет Том Бауэр.

Фото: Жена принца Чарльза Камилла (instagram.com-clarencehouse)

Напомним, что Камилла и Чарльз поженились в 2005 году. Тогда в преддверии свадьбы королева Елизавета II не приглашала Камиллу на официальные приемы и даже намекала, что "осталось очень мало валлийского золота для обручального кольца".

Кстати, королева Елизавета II официально благословила брак принца Гарри с Меган Маркл. Их свадьба состоится в мае 2018 года.

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Теги: Королева Елизавета II, Елизавета II
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