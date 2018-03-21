"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"

Про стосунки між членами монаршої родини написали в книзі

Королева Єлизавета II вважає свою невістку "аморальною жінкою". Про розбіжності між членами монаршої родини написав журналіст Том Бауер в книзі, витяг з якої опублікувало видання Daily Mail.

Так, королева не хоче мати нічого спільного з дружиною сина Каміллою, відносини з якою у принца Чарльза почалися ще під час шлюбу з покійною принцесою Діаною.

"Після кількох келихів мартіні королева здивувала сина своїм відвертим відповіддю. Вона пояснила, що не збирається поблажливо ставитися до його перелюбства і не пробачить Каміллу за те, що вона не залишила його в спокої, тим самим не дозволивши стосункам Чарльза і Діани налагодитися. Королева дала чітко зрозуміти, що не хоче мати з Каміллою нічого спільного", – пише Том Бауер.

Фото: Дружина принца Чарльза Камілла (instagram.com-clarencehouse)

Нагадаємо, що Камілла і Чарльз одружилися в 2005 році. Тоді напередодні весілля королева Єлизавета II не запрошувала Каміллу на офіційні прийоми і навіть натякала, що "залишилося дуже мало валлійського золота для обручки".

До речі, королева Єлизавета II офіційно благословила шлюб принца Гаррі з Меган Маркл. Їх весілля відбудеться в травні 2018 року.