Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"

STYLERLIFE        21.03.2018 - 16:46
Фото: Королева Єлизавета II (The Royal Family)
Фото: Королева Єлизавета II (The Royal Family)

Про стосунки між членами монаршої родини написали в книзі

Королева Єлизавета II вважає свою невістку "аморальною жінкою". Про розбіжності між членами монаршої родини написав журналіст Том Бауер в книзі, витяг з якої опублікувало видання Daily Mail.

Так, королева не хоче мати нічого спільного з дружиною сина Каміллою, відносини з якою у принца Чарльза почалися ще під час шлюбу з покійною принцесою Діаною.

"Після кількох келихів мартіні королева здивувала сина своїм відвертим відповіддю. Вона пояснила, що не збирається поблажливо ставитися до його перелюбства і не пробачить Каміллу за те, що вона не залишила його в спокої, тим самим не дозволивши стосункам Чарльза і Діани налагодитися. Королева дала чітко зрозуміти, що не хоче мати з Каміллою нічого спільного", – пише Том Бауер.

Фото: Дружина принца Чарльза Камілла (instagram.com-clarencehouse)

Нагадаємо, що Камілла і Чарльз одружилися в 2005 році. Тоді напередодні весілля королева Єлизавета II не запрошувала Каміллу на офіційні прийоми і навіть натякала, що "залишилося дуже мало валлійського золота для обручки".

До речі, королева Єлизавета II офіційно благословила шлюб принца Гаррі з Меган Маркл. Їх весілля відбудеться в травні 2018 року.

Наречена принца Гаррі вперше вийшла у світ з королевою Єлизаветою II (фото) Королева Єлизавета II написала лист хлопчику із Запоріжжя
Теги: Королева Елизавета II, Елизавета II
"Рука до ліктя у колектора просто висіла": з'явилися нові деталі вибуху в київській багатоповерхівці
У Сумах дитина потрапила в реанімацію через отруєння кімнатною рослиною
"Ба-бах": Савченко епічно потролила депутатів (відео)
"Микита, твоєї мами більше немає": з'явилися нові деталі про страшне вбивство жінки під Києвом
On Top