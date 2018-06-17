"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)

Во время концерта жители Луганска начали петь российские песни

Жителей Донбасса, которые во время выступления Олега Газманова пели российские песни, нужно лишить гражданства. Об этом сообщил лидер украинской рок-группы Kozak System Иван Леньо, передает "5 канал".

"Как продолжать украинцам жить вместе с такими людьми, которые поют о российских офицерах? Я уверен, что нужно запретить им быть гражданами Украины", - сказал он.

Более того, Леньо уточнил, что выступает против того, чтобы "именно эти люди выбирали украинскую власть".

"Їм треба заборонити бути громадянами України. Вони не мають обирати українську владу!". Так вважає Іван #Леньо з @KozakSystem. А ваша думка яка?

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Вата вже тикає дизлайки pic.twitter.com/CX0N11o3az — 5 канал (@5channel) 16 июня 2018 г.

Схожее мнение высказали и пользователи сети, называя подобных украинцев "латентными предателями".

"Я тоже против того, чтобы люди, молящиеся о здравии Путина, выбирали президента Украины. Это, по меньшей, мере, нонсенс. Это либо граждане России, либо латентные предатели Украины. Ни тем, ни другим, не место на избирательном участке", - сказала пользователь Adikavoe.

"Ну и пошли они. Я за. Потому что они уже выбрали одного. И любят они свою РФ. Поэтому пусть существуют здесь как никто", - уверена юзер Наталия Галаз.

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/5channel)

Кстати, певец, актер и шоумен украинского происхождения Никита Джигурда намерен отказаться от украинского гражданства, чтобы принять участие в выборах мэра Москвы. Об этом артист рассказал в комментарии российскому информационному агентству. Гражданство не позволило артисту зарегистрироваться в качестве кандидата на пост мэра столицы РФ.

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