"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)

Під час концерту мешканці Луганська почали співати російські пісні

Жителів Донбасу, які під час виступу Олега Газманова співали російські пісні, треба позбавити громадянства. Про це повідомив лідер українського рок-гурту Kozak System Іван Леньо, передає "5 канал".

"Як продовжувати українцям жити разом з такими людьми, які співають про російських офіцерів? Я впевнений, що потрібно заборонити їм бути громадянами України", - сказав він.

Більш того, Леньо уточнив, що виступає проти того, щоб "саме ці люди обирали українську владу".

"Їм треба заборонити бути громадянами України. Вони не мають обирати українську владу!". Так вважає Іван #Леньо з @KozakSystem. А ваша думка яка?

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Вата вже тикає дизлайки pic.twitter.com/CX0N11o3az — 5 канал (@5channel) 16 червня 2018 р.

Схожу думку висловили і користувачі мережі, називаючи подібних українців "латентними зрадниками".

"Я теж проти того, щоб люди, що моляться про здоров'я Путіна, вибирали президента України. Це, щонайменше, нонсенс. Це громадяни Росії, або латентні зрадники України. Ні тим, ні іншим, не місце на виборчій дільниці", - сказала користувач Adikavoe.

"Ну і пішли вони. Я за. Тому що вони вже обрали одного. Вони люблять свою РФ. Тому нехай існують тут як ніхто", - впевнена юзер Наталія Галаз.

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/5channel)

До речі, співак, актор і шоумен українського походження Микита Джигурда має намір відмовитися від українського громадянства, щоб взяти участь у виборах мера Москви. Про це артист розповів у коментарі російському інформаційному агентству НСН. Громадянство не дозволило артистові зареєструватися в якості кандидата на посаду мера столиці РФ.

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