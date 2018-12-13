"Не ожидал": польский актер удивился засилью русского языка в Украине

Фото: Польский актер снялся в украинском фильме (РБК-Украина/Виталий Носач)

Пшемыслав Цыприански впервые работал на съемочных площадках в Украине, снимаясь в семейной комедии Семена Горова "Пригоди S Миколая"

Нна днях в Киеве состоялся предпоказ семейной комедии известного режиссера Семена Горова "Пригоди S Миколая". Главные роли в фильме сыграли актриса Маша Ефросинина, мастер спорта и актер Василий Вирастюк, польский актер Пшемыслав Цыприански – звезда польского кино, который снялся в 11 сериалах и 8 полнометражных фильмах.

Фильм снимали при поддержке Государственного агентства по вопросам кино. В планах у съемочной группы фильма "Пригоди S Миколая" – показ картины в Европе. В частности, на следующий год запланирован прокат комедии в Польше.

После показа фильма в кинотеатре "Октябрь" Styler поговорил с исполнителем одной из главных ролей Пшемыславом Цыприански.

Видео: Пригоди S Миколая. Первый трейлер семейной комедии (Youtube-канал Dergkino Ukraine)

Актер поделился своими впечатлениями от работы в Украине, рассказал о том, чем отличается создание фильмов в Украине и в Польше а также о "польском аналоге" Госкино.

Креативный продюсер Вероника Марчук, которая уже более 20 лет живет в Варшаве, также приехала на допремьерный показ фильма "Пригоди S Миколая". Она ведет много культурных проектов, развивающих сотрудничество Украины и Польши. Вероника Марчук рассказала, почему процесс развития кино в наших странах все-таки имеет больше общего, чем иногда кажется.

Съемки фильма в Украине напоминают съемки в Польше

Как только Пшемыслав получил предложение о сотрудничестве с украинской съемочной группой, ему стало интересно, как устроен процесс съемок фильмов в Украине.

"Мне было интересно, чем эти процессы отличаются от особенностей подготовки фильмов в Польше. И оказалось, что все здесь работает очень подобно тому, как и у нас. Единственная сложность для меня была с запоминанием украинских слов, и я не мог подобрать аналог, чтобы меня поняли. Но в целом съемочные процессы в обеих странах происходят практически так же", - говорит актер.

Фото: Актер Пшемыслав Цыприански презентовал вместе с украинскими актерами семейную комедию "Приключения S Николая" (РБК-Украина/Виталий Носач)

По его словам, мнение о том, что в Украине съемочные процессы очень затянуты, а в Европе, наоборот, четко продуманные – неправда.

"Я бы это не сравнивал с профессиональной точки зрения. Такой уж сильной разницы я не заметил. И в Украине, и в Польше, все зависит от времени и от того, сколько финансов выделяют на создание продукта. Если есть деньги и есть возможность, то над одной сценой в Польше спокойно работают целый день. Тогда это комфортно, классно, и на самом деле каждый о таком мечтает. Но бывает, что у меня в польском сериале сразу 18 сцен, которые нужно снять очень быстро. Так это работает. От условий, которые есть, съемки зависят больше, чем от того, как и где принято снимать – медленно или быстро," – говорит он.

"Эта дорога к развитию началась примерно двадцать лет назад"

В Польше, говорит Пшемыслав Цыприански, есть свое "Госкино": это польский Институт фильма (PISF – Bp Институте Sztuki Filmowej – ред.). Он дофинансирует проекты кинопроизводства, которые требуют средств. Съемочная группа ищет частные средства и, кроме этого, может подать заявку в государственный Институт, написав проект. Конечно, при этом у Института есть конкурс и определенные требования, которым нужно соответствовать.

Много польских фильмов снимают именно с помощью государственной поддержки, говорит актер.

"Эта дорога к развитию агентства в Польше началась примерно двадцать лет назад, еще когда я начинала карьеру продюсера. – добавляет Вероника Марчук. - И также тогда в Польше, как и в Украине сейчас, было не очень непонятно, как это работает. Было много претензий к механизму финансирования фильмов. Но это процесс долгосрочный, и Институт показал себя где-то в течение пяти первых лет. Только тогда вырисовался какой-то результат".

Фото: Фильм "Пригоди S Миколая" в следующем году планируют показать в Польше (пресс-служба)

По ее словам, сейчас по тому, как работает Институт, можно измерить уровень стабильности и прозрачности проектов, которые он финансирует.

"Сейчас, когда прошло немало лет, уже всем ясно, какие проекты финансирует Институт. Если знаем, что в этом году акцент делается на патриотических или исторических фильмах, скажем, о Польше или определенных ее регионах, про детей, про врачей, то можно создавать проекты чисто под это финансирование", - добавляет она.

Без государственной поддержки не обойтись

Нередко в Украине критики напоминают о том, что в нашей стране пока отсутствует кинорынок и доверие потребителя к украинскому кино. Но просто так на ровном месте это не появится, убеждена Вероника Марчук:

"В Польше молодые таланты и дебютанты кино без государственной поддержки тоже не выращиваются. Кинематограф, режиссура – с ней так же, как с медициной: надо постоянно практиковать, и чем больше фильмов снимается, тем лучше становится продукт. Какой ты режиссер без практики? Откуда ты знаешь, что ты умеешь, если выучился, но еще не снимал?".

Результат финансирования фильмов заметен на фестивалях, говорит она. Это хороший показатель развития кино.

"Как результат, в Польше на сегодня фестивальных фильмов уже целых сорок! А начинали всего с пары фильмов в год. Поэтому процесс развития кинематографа с украинским очень похож", - говорит она.

Фото: "Много польских фильмов снимают именно при помощи государственной поддержки" - актер (РБК-Украина/Виталий Носач)

Она вспоминает польский фильм Zimna wojna (Холодная война – ред.), который осенью 2018-го выдвинули от Польши претендентом на 91-ую премию "Оскар" в номинации за лучший фильм на иностранном языке.

"Холодная война" – это драматический фильм польского режиссера Павела Павликовского. Его премьера состоялась в мае этого года на 71-м Каннском международном кинофестивале. Режиссер получил приз за лучшую режиссуру. События картины происходят на фоне холодной войны 50-х годов прошлого века в Берлине, Польше, Югославии и Париже. Режиссер рисует страстную историю любви между людьми разного происхождения и разного темперамента.

"Не все из того про Украину правда, что говорят в СМИ"

Для актера Пшемыслава Цыприански участие в съемках семейной комедии "Пригоди S Миколая" – первый опыт сотрудничества с украинцами.

"Я сотрудничаю с Украиной впервые, и побывал я здесь именно во время работы над картиной и потом, уже когда мы ее сейчас представляем. Все у нас сложилось прекрасно! Было, правда, пару моментов. Во-первых, когда я сюда ехал, то не знал языка, а во-вторых, не знал, как здесь все работает. Сейчас уже убедился в том, что съемочные процессы очень похожи, и Украина для меня теперь гораздо понятнее", - делится впечатлениями актер.

Фото: "Самое важное – это связи, которые мы держим друг с другом" – Пшемыслав Цыприански (РБК-Украина/Виталий Носач)

По его словам, до поездки в Украину он много слышал о сложных событиях в нашей стране из телевидения, газет и интернета.

"Но, должен сказать, не все из того правда об Украине, что говорят в СМИ. Не стоит верить всему. Теперь я в этом уверен", - говорит Пшемыслав.

Когда его пригласили в Украину, то через новости о введении в Украине военного положения он спрашивал у коллег, безопасно ли сюда ехать.

"Меня убедили, что все хорошо, все в порядке. Я им доверяю, но если бы просто посмотрел польское телевидение и не общался с украинцами, то совсем по-другому воспринял события в Украине. К сожалению, медиа так работают. Поэтому самое важное – это наши связи, которые мы держим друг с другом", - добавляет он.

Вероника Марчук добавляет: важно доносить правдивую информацию об Украине иностранцам именно через персональные связи:

"Пшемыслав теперь является носителем информации о том, что на самом деле происходит в Украине, и будет передавать эту информацию друзьям, коллегам. Это очень важно".

Говорю "доброго дня", а мне отвечают "здравствуйте"

"У меня было немного времени, и я прогулялся по центру Киева. У нас в Польше очень активно освещали события Майдана, в театре ставили постановки об Украине. Об этом говорили очень много. И вот у меня выдалась возможность самому побывать на Майдане, в месте, где происходили революционные события. Я был поражен этим местом!" – говорит Пшемыслав Цыприански.

Фото: "Я пытался говорить на украинском. Но в большинстве случаев, к сожалению, сталкивался именно с русским языком в общении" – актер (РБК-Украина/Виталий Носач)

Какие основные открытия ждали актера в Украине?

"Конечно, о красивых девушках я уже знал, но когда приехал, то убедился в этом сам! А еще, кроме нашей команды в фильме, ко мне все относились очень дружелюбно. Это было заметно повсюду: в магазине, на улице", - вспоминает он.

Вероника Марчук и другие коллеги советовали ему общаться в Киеве и других городах на украинском языке. Однако актер очень удивился, когда ему практически повсюду в общении отвечали на русском.

"Я этого вообще не ожидал! Я везде пытался говорить на украинском, выучил некоторые слова и фразы. Но в большинстве случаев, к сожалению, сталкивался именно с русским языком в общении. Говорю "доброго дня", а мне отвечают "здравствуйте". Я выучил слово "привіт" и везде его говорил, а мне в ответ говорили "привет". Меня очень удивляет, что вплоть до этого времени столько людей, несмотря на всю ситуацию в Украине, общаются на русском", - говорит актер.

Напомним, в Киеве проходят съемки финальных сцен фильма "Чорний ворон" по мотивам знаменитого романа писателя Василия Шкляра. Картина описывает события борьбы повстанцев с большевиками в 1920-х годах.

Также Маша Ефросинина рассказала подробности съемок в семейной комедии.

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