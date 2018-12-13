"Не очікував": польський актор здивувався засиллю російської мови в Україні

Фото: Польський актор знявся в українському фільмі (РБК-Україна/Віталій Носач)

Пшемислав Ципріанські вперше працював на знімальних майданчиках в Україні, знімаючись у сімейній комедії Семена Горова "Пригоди S Миколая"

Днями в Києві відбувся передпоказ сімейної комедії відомого режисера Семена Горова "Пригоди S Миколая". Головні ролі у фільмі зіграли акторка Маша Єфросиніна, майстер спорту і актор Василь Вірастюк та польський актор Пшемислав Ципріанські – зірка польського кіно, який знявся у 11 серіалах та 8 повнометражних фільмах.

Фільм знімали за підтримки Державного агентства з питань кіно. В планах у знімальної групи фільму "Пригоди S Миколая" – показ картини в Європі. Зокрема, на наступний рік запланований прокат комедії у Польщі.

Після показу фільму у кінотеатрі "Жовтень" Styler поговорив із виконавцем однієї з головних ролей Пшемиславом Ципріанські.

Відео: Пригоди S Миколая. Перший трейлер сімейної комедії (Youtube-канал Dergkino Ukraine)

Актор поділився своїми враженнями від роботи в Україні, розповів про те, чим різниться створення фільмів в Україні та у Польщі а також про "польський аналог" Держкіно.

Креативний продюсер Вероніка Марчук, яка вже понад 20 років живе у Варшаві, також приїхала на допрем'єрний показ фільму "Пригоди S Миколая". Вона веде багато культурних проектів, які розвивають співпрацю України та Польщі. Вероніка Марчук розповіла, чому процес розвитку кіно в наших країнах все-таки має більше спільного, ніж іноді здається.

Зйомки фільму в Україні нагадують зйомки у Польщі

Як тільки Пшемислав отримав пропозицію співпраці з українською знімальною групою, йому стало цікаво, як влаштований процес зйомок фільмів в Україні.

"Мені було цікаво, чим ці всі процеси відрізняються від особливостей підготовки фільмів у Польщі. І виявилося, що все тут працює дуже подібно до того, як і у нас. Єдина складність для мене була із запам’ятовуванням українських слів, і я не міг підібрати аналог, щоб мене зрозуміли. Але загалом знімальні процеси в обох країнах відбуваються практично так само", - каже актор.

Фото: Актор Пшемислав Ципріанські презентував разом з українськими акторами сімейну комедію "Пригоди S Миколая" (РБК-Україна/Віталій Носач)

За його словами, думка про те, що в Україні знімальні процеси дуже затягнуті, а у Європі, навпаки, чітко продумані – неправда.

"Я б це не порівнював із професійної точки зору. Аж такої різниці я не помітив. І в Україні, і в Польщі, все залежить від часу та від того, скільки фінансів виділяють на створення продукту. Якщо є гроші і є можливість, то над однією сценою у Польщі спокійно працюють цілий день. Тоді це комфортно, класно, і насправді кожен про таке мріє. Але буває, що я польському в серіалі маю відразу 18 сцен, які треба зняти дуже швидко. Так це працює. Від умов, які є, зйомки залежать більше, ніж від того, як і де прийнято знімати – повільно чи швидко," – каже він.

"Ця дорога до розвитку почалася приблизно двадцять років тому"

У Польщі, каже Пшемислав Ципріанські, є своє "Держкіно": це польський Інститут фільму (PISF – Polski Instytut Sztuki Filmowej – ред.). Він дофінансовує проекти кіновиробництва, які потребують коштів. Знімальна група шукає приватні кошти і, крім цього, може подати заявку до державного Інституту, написавши проект. Звісно, при цьому у Інституту є конкурс і певні вимоги, яким потрібно відповідати.

Багато польських фільмів знімають саме за допомогою державної підтримки, каже актор.

"Ця дорога до розвитку агентства в Польщі почалася приблизно двадцять років тому, ще коли я починала кар’єру продюсера. – додає Вероніка Марчук. - І також тоді у Польщі, як і в Україні зараз, було не дуже незрозуміло, як це працює. Було багато претензій до механізму фінансування фільмів. Але це процес довгостроковий, і Інститут показав себе десь протягом п'яти перших років. Тільки тоді вималювався якийсь результат".

Фото: Фільм "Пригоди S Миколая" наступного року планують показати в Польщі (прес-служба)

За її словами, зараз за тим, як працює Інститут, можна виміряти рівень стабільності і прозорості проектів, які він фінансує.

"Зараз, коли пройшло немало років, вже всім ясно, які проекти фінансує Інститут. Якщо знаємо, що цього року акцент робиться на патріотичних чи історичних фільмах, скажімо, про Польщу чи певні її регіони, про дітей, про лікарів, то можна створювати проекти суто під це фінансування", - додає вона.

Без державної підтримки не обійтися

Нерідко в Україні критики нагадують про те, що в нашій країні поки відсутній кіноринок та довіра споживача до українського кіно. Але просто так на рівному місці це не з'явиться, переконана Вероніка Марчук:

"У Польщі молоді таланти і дебютанти кіно без державної підтримки також не вирощуються. Кінематограф, режисура – з нею так само, як з медициною: треба постійно практикувати, і чим більше фільмів знімається, тим кращим стає продукт. Який ти режисер без практики? Звідки ти знаєш, що ти вмієш, якщо вивчився, але ще не знімав?".

Результат фінансування фільмів помітний на фестивалях, каже вона. Це хороший показник розвитку кіно.

"Як результат, у Польщі на сьогодні фестивальних фільмів вже цілих сорок! А починали всього із пари фільмів на рік. Тому процес розвитку кінематографу з українським дуже схожий", - каже вона.

Фото: "Багато польських фільмів знімають саме за допомогою державної підтримки" - актор (РБК-Україна/Віталій Носач)

Вона згадує цьогорічний польський фільм Zimna wojna (Холодна війна – ред.), який восени 2018-го висунули від Польщі претендентом на 91-шу премію "Оскар" в номінації за кращий фільм іноземною мовою.

"Холодна війна" – це драматичний фільм польського режисера Павела Павліковського. Його прем’єра відбулася у травні цього року на 71-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Режисер отримав приз за найкращу режисуру. Події картини відбуваються на тлі холодної війни 50-х років минулого століття у Берліні, Польщі, Югославії та Парижі. Режисер малює пристрасну історію кохання між людьми різного походження й різного темпераменту.

"Не все із того про Україну правда, що говорять у ЗМІ"

Для актора Пшемислава Ципріанські участь у зйомках сімейної комедії "Пригоди S Миколая" – перший досвід співпраці з українцями.

"Я співпрацюю з Україною вперше, і побував я тут саме під час роботи над картиною і потім, вже коли ми її зараз презентуємо. Все у нас склалося прекрасно! Було, правда, пару моментів. По-перше, коли я сюди їхав, то не знав мови, а по-друге, не знав, як тут все працює. Зараз вже переконався в тому, що знімальні процеси дуже подібні, і Україна для мене тепер набагато зрозуміліша", - ділиться враженнями актор.

Фото: "Найважливіше – це зв’язки, які ми тримаємо одне з одним" – Пшемислав Ципріанські (РБК-Україна/Віталій Носач)

За його словами, до поїздки в Україну він багато чув про складні події в нашій країні з телебачення, газет і інтернету.

"Але мушу сказати, не все із того про Україну правда, що говорять у ЗМІ. Не варто вірити всьому. Тепер я в цьому впевнений", - каже Пшемислав.

Коли його запросили в Україну, то через новини про введення в Україні воєнного стану він питав у колег, чи безпечно сюди їхати.

"Мене переконали, що все добре, все гаразд. Я їм довіряю, але якби просто подивився польське телебачення і не спілкувався з українцями, то зовсім по-іншому все сприйняв би події в Україні. На жаль, медіа так працюють. Тому найважливіше – це наші зв’язки, які ми тримаємо одне з одним", - додає він.

Вероніка Марчук додає: важливо доносити правдиву інформацію про Україні іноземцям саме через персональні зв’язки:

"Пшемислав тепер є носієм інформації про те, що насправді відбувається в Україні, і буде передавати цю інформацію друзям, колегам. Це дуже важливо".

Кажу "доброго дня", а мені відповідають "здравствуйте"

"У мене було трохи часу, і я прогулявся центром Києва. У нас в Польщі дуже активно висвітлювали події Майдану, в театрі ставили постановки про Україну. Про це говорили дуже багато. І ось у мене видалася можливість самому побувати на Майдані, в місці, де відбувалися революційні події. Я був вражений цим місцем!" – каже Пшемислав Ципріанські.

Фото: "Я намагався говорити українською. Але в більшості випадків, на жаль, стикався саме з російською мовою у спілкуванні" – актор (РБК-Україна/Віталій Носач)

Які основні відкриття чекали на актора в Україні?

"Звісно, про гарних дівчат я вже знав, але коли приїхав, то переконався в цьому сам! А ще, окрім нашої команди у фільмі, до мене всі ставилися дуже дружньо. Це було помітно всюди: у магазині, на вулиці", - згадує він.

Вероніка Марчук та інші колеги радили йому спілкуватись в Києві та інших містах українською. Проте актор дуже здивувався, коли йому практично всюди у спілкуванні відповідали російською.

"Я цього взагалі не очікував! Я всюди намагався говорити українською, вивчив деякі слова та фрази. Але в більшості випадків, на жаль, стикався саме з російською мовою у спілкуванні. Кажу "доброго дня", а мені відповідають "здравствуйте". Я вивчив слово "привіт" і всюди його говорив, а мені у відповідь казали "привет". Мене дуже дивує, що аж до цього часу стільки людей, попри всю ситуацію в Україні, спілкуються російською", - каже актор.

Нагадаємо, у Києві проходять зйомки фінальних сцен фільму "Чорний ворон" за знаменитим романом письменника Василя Шкляра. Картина описує події боротьби повстанців із більшовиками у 1920-х роках.

Також Маша Єфросиніна розповіла подробиці зйомок у сімейній комедії.

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