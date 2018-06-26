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Интервью

"Не получил ни одного письма": адвокат рассказала о состоянии украинца в российском СИЗО

STYLERLIFE        26.06.2018 - 08:05
Катерина Гончарова
Катерина Гончарова
Собственный корреспондент Styler
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Адвокат призвала поддержать украинского заключенного в РФ

Украинец Павел Гриб, которого удерживают в российском СИЗО, подвергался сильному давлению со стороны силовиков. Об этом российский адвокат Марина Дубровина рассказала во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве.

Павел Гриб был похищен с территории Беларуси еще в 2017 году. Его вывезли на территорию России, где передали ФСБ по Краснодарскому краю. Против него возбудили дело и теперь обвиняют его в склонении молодой девушки к совершению террористического акта на территории РФ.

Несмотря на то, что Павла похитили с территории Беларуси, что является прямым нарушением международных норм, следствие настаивает на том, что якобы он сам перешел границу и оказался в Смоленской области, где и был задержан.

Избиение, давление, отсутствие специальной диеты

"К сожалению, все дело обставлено давлением и провокациями. Сотрудники ФСБ пришли к гражданке РФ и на нее тоже давили, обыскивали ее.  Павлу Грибу 19 лет, девушке на тот момент было 17. Это, получается, такой себе "террористический акт" с детским налетом. Ведь, для того чтобы его совершить, нужно разбираться в этом деле. Сейчас то, что происходит в деле после похищения – это серьезное давление на Павла. В неведении, что происходит, куда его везут, он дал признательные показания", - рассказала адвокат парня.

По ее словам,  также вызывает серьезное опасение состояние здоровья заключенного.

Фото: Адвокат Марина Дубровина на пресс-конференции в Киеве призвала  помочь украинцу Павлу Грибу – заключенному в РФ (facebook.com/maria.tomak)

"У Павла очень серьезная редкая болезнь, из-за которой у него в любой момент может открыться внутреннее кровотечение. Избиение, давление, отсутствие специальной диеты – все это очень пагубно действует на его здоровье", - обращает внимание адвокат.

"Состояние здоровья ухудшается"

Сейчас предварительное расследование закончилось, и дело Павла Гриба передано на рассмотрение в Северокавказский окружной суд.

"К сожалению, печальная динамика – налицо. Состояние здоровья ухудшается, он не получает нужного количества лекарств, не было диеты, не было питания, которое необходимо при его заболевании. Он в этом смысле очень ущемленный. Ну и просто содержание в следственном изоляторе очень плохо сказывается на его здоровье", - рассказала адвокат.

Назначено предварительное слушание дела на 2 июля в Северокавказском окружном суде, то есть через две-три недели дело начнет слушаться по существу.

Адвокат призвала всех небезразличных украинцев приехать в суд поддержать Павла. Она надеется, что судебное заседание не будет проходить в закрытом режиме.

"Он во время предварительного расследования не получил ни одного письма! Даже от близких родственников. Он находится в абсолютном информационном вакууме. Призываю всех поддержать его, ведь поддержка вдохнет в него жизнь", - призвала адвокат Марина Дубровина.

В прошлом году консулы прислали на счет Павла деньги на лечение, за которые он сам приобрел лекарственные препараты, но после этого средств на его счет не поступало, уточнила адвокат.

Видео: Украинцы-политзаключенные в РФ (video.rbc.ua)

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Теги: сизо, политзаключенные
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