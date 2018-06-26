"Не отримав жодного листа": адвокат розповіла про стан українця в російському СІЗО

Адвокат закликала підтримати українського в'язня в РФ

Українець Павло Гриб, якого утримують у російському СІЗО, піддавався сильному тиску з боку силовиків. Про це російський адвокат Марина Дубровіна розповіла під час прес-конференції у кризовому Українському медіа-центрі в Києві.

Павло Гриб був викрадений з території Білорусі ще у 2017 році. Його вивезли на територію Росії, де передали ФСБ по Краснодарському краю. Проти нього порушили справу і тепер звинувачують його у схилянні молодої дівчини до вчинення терористичного акту на території РФ.

Незважаючи на те, що Павла викрали з території Білорусі, що є прямим порушенням міжнародних норм, слідство наполягає на тому, що нібито він сам перейшов кордон і опинився в Смоленській області, де і був затриманий.

Побиття, тиск, відсутність спеціальної дієти

"На жаль, вся справа обставлена тиском і провокаціями. Співробітники ФСБ прийшли до громадянки РФ і на неї теж тиснули, обшукували її. Павлу Грибу 19 років, дівчині на той момент було 17. Це, виходить, такий собі "терористичний акт" з дитячим нальотом. Адже, для того щоб його вчинити, потрібно розбиратися в цій справі. Зараз те, що відбувається в справі після викрадення – це серйозний тиск на Павла. У невіданні, що відбувається, куди його везуть, він дав зізнавальні свідчення", - розповіла адвокат хлопця.

За її словами, також викликає серйозне занепокоєння стан здоров'я ув'язненого.

Фото: Адвокат Марина Дубровіна на прес-конференції в Києві закликала допомогти українцеві Павлу Грибу – ув'язненому в РФ (facebook.com/maria.tomak)

"У Павла дуже серйозна рідкісна хвороба, через яку у нього в будь-який момент може відкритися внутрішня кровотеча. Побиття, тиск, відсутність спеціальної дієти – все це діє дуже згубно для його здоров'я", - звертає увагу адвокат.

"Стан здоров'я погіршується"

Зараз попереднє розслідування закінчилося, і справа Павла Гриба передана на розгляд у Північнокавказький окружний суд.

"На жаль, сумна динаміка наявна. Стан здоров'я погіршується, він не отримує потрібної кількості ліків, не було дієти, не було харчування, яке необхідне при його захворюванні. Він у цьому сенсі дуже принижений. Ну і просто утримання в слідчому ізоляторі дуже погано позначається на його здоров'ї", - розповіла адвокат.

Призначено попереднє слухання справи на 2 липня в Північнокавказькому окружному суді, тобто через два-три тижні справа почне слухатися по суті.

Адвокат закликала всіх небайдужих українців приїхати в суд підтримати Павла. Вона сподівається, що судове засідання не буде проходити в закритому режимі.

"Він під час попереднього розслідування не отримав жодного листа! Навіть від близьких родичів. Він знаходиться в абсолютному інформаційному вакуумі. Закликаю всіх підтримати його, адже підтримка вдихне в нього життя", - заявила адвокат Марина Дубровіна.

Минулого року консули надіслали на рахунок Павла гроші на лікування, за які він сам придбав лікарські препарати, але після цього коштів на його рахунок не надходили, уточнила адвокат.

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