"Не очень прилично": Надю Дорофееву раскритиковали за неудачный наряд (фото)

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певицу призвали одеть юбку

Известную украинскую исполнительницу Надю Дорофееву раскритиковали за чрезмерно откровенный наряд. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На нем исполнительница позирует в наряде со съемок совместного клипа с "коллегой по цеху" Дмитрием Монатиком – белых лосинах и оверсайз блузу.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Это стало причинно возмущения пользователей, которые посчитали подобный наряд чрезвычайно откровенным.

"Я не твой хейтер, я твой фанат. Но костюм – бе", - сказал пользователь Алина Ковалевская.

"Боже мой, как тебе не стыдно. Твои фото смотрят дети", - сказал юзер Виктория.

"Не очень прилично", - уточнил пользователь "Ниро",

"Лосины как-то не очень", - сказала юзер Алекснда Иванова.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева рассказала о своей личной жизни и об отношениях с мужем. Она призналась, что в браке с Дантесом осознала смысл фразы "за ним как за каменной стеной".

Ранее Дорофеева поделилась впечатлениями от совместной работы с Monatik.

Также сообщалось, что Надя Дорофеева прокомментировала распространившийся слух о своей беременности.

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