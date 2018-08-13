"Не дуже пристойно": Надю Дорофєєву розкритикували за невдале вбрання (фото)

Співачку закликали одягнути спідницю
Відому українську виконавицю Надю Дорофєєву розкритикували через занадто відверте вбрання. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На ньому співачка позує у вбранні зі зйомок спільного кліпу з "колегою по цеху" Дмитром Монатіком – білих лосинах і оверсайз блузу.
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Це стало причинно обурення користувачів, які вважали подібний наряд надзвичайно відвертим.
"Я не твій хейтер, я твій фанат. Але костюм – бе", - сказав користувач Аліна Ковалевська.
"Боже мій, як тобі не соромно. Твої фото дивляться діти", - сказав юзер Вікторія.
"Не дуже пристойно", - уточнив користувач "Ніро",
"Лосини яксь не дуже", - сказала юзер Алекснда Іванова.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, Надя Дорофєєва розповіла про своє особисте життя і про стосунки з чоловіком. Вона зізналася, що в шлюбі з Дантесом усвідомила сенс фрази "за ним, як за кам'яною стіною".
Раніше Дорофєєва поділилася враженнями від спільної роботи з Monatik.
Також повідомлялося, що Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність.
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