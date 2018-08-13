"Не дуже пристойно": Надю Дорофєєву розкритикували за невдале вбрання (фото)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачку закликали одягнути спідницю

Відому українську виконавицю Надю Дорофєєву розкритикували через занадто відверте вбрання. Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На ньому співачка позує у вбранні зі зйомок спільного кліпу з "колегою по цеху" Дмитром Монатіком – білих лосинах і оверсайз блузу.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Це стало причинно обурення користувачів, які вважали подібний наряд надзвичайно відвертим.

"Я не твій хейтер, я твій фанат. Але костюм – бе", - сказав користувач Аліна Ковалевська.

"Боже мій, як тобі не соромно. Твої фото дивляться діти", - сказав юзер Вікторія.

"Не дуже пристойно", - уточнив користувач "Ніро",

"Лосини яксь не дуже", - сказала юзер Алекснда Іванова.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва розповіла про своє особисте життя і про стосунки з чоловіком. Вона зізналася, що в шлюбі з Дантесом усвідомила сенс фрази "за ним, як за кам'яною стіною".

Раніше Дорофєєва поділилася враженнями від спільної роботи з Monatik.

Також повідомлялося, що Надя Дорофєєва прокоментувала чутки про свою вагітність.

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