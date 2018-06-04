"Не зомбируйте народ": Ницой жестко осадила Венгрию

Писательница рассказала правду о мнении мирового сообщества

Украинская писательница и общественный деятель Лариса Ницой жестко осадила замглаву венгерской общины в Украине Тибора Томпу в прямом эфире одного из отечественных телеканалов. Об этом сообщает ZIK.

"Для начала скажу: не зомбируйте народ! Никто из международного сообщества не обеспокоен. Нам поступили рекомендации Венецианской комиссии, Европарламент обратился в комиссию, и мы обратились, получили рекомендации. Обеспокоены одни венгры", - сказала она.

Более того, по словам Ницой, в случае развития иных сценариев, "мы будем к чертовой собачей матери эту власть сметать".

"Либо вы согласитесь на это, или мы будем к чертовой собачьей матери эту власть сметать, и будете учить свой венгерский язык только факультативно! Поэтому хватайтесь за эту возможность, пока она есть. И передайте это своей Венгрии", - подчеркнула она.

Видео: Ницой жестко ответила Венгрии (Youtube-канал/ZIK)

Кстати, известная писательница Лариса Ницой, рассказала, что она и дальше будет защищать украинский язык и всячески его пиарить. Она отметила, что таким образом строит украинский мир. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

"Я пиарюсь на языке. На каждом шагу. В полной мере. Громко. В магазинах, в транспорте, в школах, садах, на улице, в самолете. Как только вместо языка "русский мир" - сразу я со своим пиаром. Я ждала 30 лет. Я просила, дайте мне Украину. Вы дали? Нет. Кто-то известный сказал: "Дайте женщине, что она хочет, иначе она возьмет сама". Я. пиарюсь. На языке", - написала Ницой.

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